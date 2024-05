A sus 39 años, Raúl de Río Roma ha sufrido dos infartos

Raúl Ortega Castro, uno de los integrantes de Río Roma, recuerda el día que sufrió un infarto, mientras volaba en un avión, sin embargo, en ese momento no advirtió que el dolor que presionaba su pecho se trata de un bloqueo de su flujo sanguíneo, por lo que pasaron varias horas antes de que fuese atendido.

Raúl y José Luis, los hermanos que conforman Río Roma, estuvieron como invitados en el programa de entrevistas de Isabel Lascurain y, entre varias anécdotas relacionadas con su trayectoria musical, el menor de ellos (Raúl) rememoró el día que sufrió un infarto de miocardio.

El grupo estaba por emprender uan gira promocional a varios países de Latinoamérica; su primer parada sería Chile, por lo que tomaron un vuelo que, luego de ocho horas, aterrizaría en la ciudad de Santiago.

Durante ese intervalo, Raúl experimentó varios malestares, como dolor de estómago, molestias en el pecho y dificultad para respirar, sin imaginarse que se trataba la sintomatología de un infarto.

"Me sentía mal, pero no sabía de qué, pensé del estómago pero no, nunca había tenido un problema de nada, en el avión, son ocho horas de vuelo, empecé a sentir que me presionaban aquí (en el pecho), no podría respirar", contó.

Al aterrizar, ya era la media noche en Chile, por lo que él, su hermano y el equipo de la agrupación se fueron a dormir, pero Raúl no pudo conciliar el sueño debido a que las molestias persistían.

Fue entonces que tocó a la puerta de todos sus acompañamientos, pero sólo uno de los asistentes de video respondió a su llamado.

"No podía dormir, me dolía y me dolía, ya llevaba cuatro horas de dolor; les toqué a todos y nadie se despertaba, no podía respirar mucho, (hasta) que ya por fin un chavo que nos ayudaba con video",

Por fortuna, a lado del hotel donde se hospedaban, había una clínica donde fue atendido de inmediato.

"Ya se me estaba paralizando la mandíbula y el brazo, (me dijeron) que era una emergencia y directo a emergencias, ya ahí me canalizaron y me hicieron un cateterismo de emergencia, que duele horrible, me dolió mucho", detalló.

Fue lo último que Raúl supo, hasta el día siguiente que despertó y ya todo su equipo, incluido su hermano, lo rodeaban.

De acuerdo con lo que reportó el doctor que lo atendió, el músico tiene una predisposición genética que produce que sus arterias principales presenten problemas, por lo que ese episodio no podría ser el último que atraviese en su vida.

De hecho, José Luis le recordó que ya ha vivido otro infarto, pero no ahondó en lo ocurrido en aquella ocasión.

Tras este episodio, el grupo tuvo que cancelar las presentaciones que tenían programadas en Chile, Argentina y Perú.

