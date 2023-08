A Luis de Alba le molesta lo vulgar

A Luis de Alba le gusta compartir su experiencia con comediantes jóvenes que necesiten asesoría, aunque le molesta que algunos prefieran irse a lo vulgar, por lo que considera que muchos necesitan ser guiados para tener un humor blanco, sin llegar a ser ofensivos.

“Hay mucho talento en México, muchos jóvenes, lo que no hay es quién los oriente porque no todo es decir majaderías, ni vulgaridades, ni ese tipo de fondos desagradables”, señaló en entrevista.

“En la nueva generación hay unos muy buenos, pero hay otros que no sé si no les han dicho o no les han preparado para decirles que el teatro no sólo es stand up; lo puedes hacer sin decir una sola majadería, eso es lo que no me gusta, que empiezan a mentar madres desde el principio”.

A pesar de su larga trayectoria, el humorista se mantiene modesto y dice que “quién es para dar consejos”, sin embargo, cuando alguien se acerca a él, como ha pasado, con gusto les enseña.

“Los ayudo en lo que puedo; los jóvenes claro que necesitan aprender a hacer mejores chistes, el ingenio lo tienen”.

El actor recordó el coraje que sintió cuando le sugirió a un grupo de jóvenes que se juntara para reunirse con él.

“Con gusto vendría con mis compañeros mayores a platicar con ellos para ver si les podíamos ayudar en algo, pero nos vieron así como ‘éstos ya están viejitos’”.

Aparte de que no quisieron ayuda, continuó De Alba, le comentaron que no estaban ávidos de eso, que sabían lo que hacían y que el teatro se llenaba con ellos.

“Es gente que ya se siente superior, se quieren llevar los primeros créditos, ganar más; nada más les decimos: ‘los esperamos en la bajada’”, indicó sin decir nombres.

Además, Luis defiende los albures dentro de las rutinas de comedia, y sobre el tema de la cultura de la cancelación a él no le preocupa, y recomienda a los artistas que lean lo que es el chiste y la comedia.

“El albur es parte de la cultura mexicana, pero una cosa es decir un albur y otra ‘chinga tu madre’; el humor debe alinearse a lo políticamente correcto porque es una manera de seguir un lineamiento cultural que nos va a hacer bien a todo el país”.

Actualmente Luis de Alba se encuentra inmerso en la gira de la obra de teatro ¿Por qué será que las queremos tanto?, con César Bono, Benito Castro, Alejandro Suárez y Carlos Bonavides; con ella llegarán al Foro Azcapotzalco el 1 de septiembre, al Teatro Las Torres el 2 de septiembre, después al Auditorio Alfredo del Mazo el 3 de ese mismo mes, luego de que ya estuvieron en el Teatro de los Insurgentes y en el Nuevo Teatro Silvia Pinal.

“Es una parodia de lo que sucede en los matrimonios en la intimidad, platicando entre hombres de sus mujeres, de sus amantes, cada cosa que es verdad, tiene una resolución muy importante que deja una moraleja; el que menos experiencia tiene, es César Bono (72), de ahí para adelante”.