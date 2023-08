A dos días de iniciar la gira de Luis Miguel, su mánager asegura que ofrecerá más conciertos en 2024

Marcelo Quijoli, mánager de Luis Miguel, habla acerca de los detalles que quedan por ultimar antes de que “el Sol de México” dé comienzo a la gira que marcará su regreso a los escenarios, después de cinco años, y desmiente que el cantante ya se encuentre en tierra argentina, región en la que ofrecerá el primer concierto del “Luis Miguel Tour 2023”.

En Argentina, como sucedió en nuestro país, el interprete de “La media vuelta” logró batir récord con la venta de más de 100 mil boletos para nueve fechas, todas ellas, agotadas, por lo que sus fanáticas y fanáticos ya se encuentran preparándose para corear sus mayores éxitos en el Movistar, Arena, el recinto donde se presentará Luismi, el cual tiene una capacidad de 15 mil personas.

A escasos dos días de que la gira del “Sol” comience, sus seguidores en Argentina se preguntan si, acaso, el cantante ya arribó en Buenos Aires pues, más de una y uno están en búsqueda de recibir a Luis Miguel con la esperanza de verlo de cerca y tener la fortuna de retratarse junto a él, sin embargo, su representante, el argentino Marcelo Quijoli niega las versiones que sugerirían que ya llegó a Argentina.

"No, no, todavía no. Llegará unas 48 horas antes y tendremos algún ensayo en Argentina, pero no, él está trabajando con todo su equipo en Estados Unidos", indicó a un programa argentino.

Aunque, cabe destacar, que esa entrevista data de días atrás, por lo que, probablemente el cantante esté a poco de aterrizar en Buenos Aires.

El representante de Luismi, además, no quiso revelar si el cantante contará con la compañía de Paloma Cuevas, su actual pareja, en las primeras fechas que ofrecerá en Argentina. "Bueno, eso la verdad no lo sé, lamentablemente, no cuento con esa información". Sin embargo, indicó que se encuentra muy concentrado, en búsqueda de que sus admiradores vivan una experiencia inolvidable en sus conciertos. "Esto es un tour muy muy grande", confirmó.

Quijoli no perdió la oportunidad para destacar que, en sus 43 años de carrera, este es uno de los momentos más importantes de su haber artístico, debido a que el "Sol" se ha revindicado, acercándose más a su público y adaptándose a las nuevas formas de la industria musical pues, hasta adelantó que, el artista no sólo emprenderá esta gira, sino que ya está trabajando en nueva música, a tal grado que se ha involucrado en la composición, como nunca antes lo había hecho.

"Por lo que uno puede ver, está en un momento extraordinario, la carrera está en un momento extraordinario, está componiendo, también está viendo producir nueva música, está trabajando fuertemente, la actividad en redes es un poquito más importante", ahondó.

Además, desmintió los rumores que han sugerido que el cantante ha hecho peticiones muy extravagantes, en torno a dónde hospedarse y las condiciones con las que exige ser recibido, pues su mánager asegura que Luis Miguel se encuentra en un momento de madurez en que, ese tipo de detalles, no son importantes. "Sus exigencias, como se dice en general, son muy simples; una buena transportación, un bueno hotel, estamos trabajando con un artista con una madurez increíble".

Finalmente, confirmó que es sólo cuestión de días de que el equipo de Luismi confirme nuevas fechas, las cuales, formarán parte del tour que emprenderá en el 2024, pues son muchas las personas que se quedaron con los deseos de adquirir boletos para los conciertos que ofrecerá en esta primera etapa de la gira.



