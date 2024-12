Con su nuevo espectáculo, Cosa serias, Daniel Sosa busca reivindicar a la comedia como un género de libertad creativa, subrayando que el humor debe reflejar la realidad sin miedo a incomodar y si esto genera risas, para él es señal de que su fórmula es la correcta.

“Quiero conectar con la risa más orgánica, con ese instinto básico de soltar una carcajada. Hay mucho humor ligado a posturas culturales o sociales, pero aquí la intención es simplemente llevar a la audiencia hacia lo más cómico y sin complicaciones” aclara el comediante.

Sosa, uno de los nombres más destacados en la comedia mexicana actual, comenzó su carrera compartiendo escenario con comediantes consolidados como El Costeño o Polo Polo.

El standupero dice que el humor ha evolucionado y hoy se cuestionan los límites que hay entre entretenimiento y polémica, ante este panorama, el originario de la Ciudad de México defiende la libertad del comediante:

“La censura la tienen que hacer las personas que censuran, no las que se expresan. La comedia es un espacio en el que tienes la oportunidad de hacer y decir lo que quieras. Si alguien te va a censurar o no, eso ya no es un problema en el cual yo me tenga que enfocar”, afirma en entrevista a EL UNIVERSAL.

Aunque su nombre podría sugerir solemnidad, Cosa seria es todo lo contrario: es una invitación a desconectarse de los problemas diarios y reír sin preocupaciones. Para Daniel, la improvisación es un recurso útil, pero su uso es limitado para garantizar la calidad.

“Es un recurso que está controlado. Sí hay, pero los espacios están delimitados para que suceda. Lo más importante es dar calidad a la gente que paga por un show”.

Su objetivo, agrega, es ofrecer un espectáculo sin dejar de lado pequeños momentos de frescura.

Una carrera en evolución

Con más de una década en los escenarios, Daniel Sosa reflexiona sobre su crecimiento personal y profesional.

Además de la comedia explora de manera alterna facetas del entretenimiento como la actuación, la escritura y la conducción, actividades que lo enriquecen.

“Creo que lo que hace diferente a este show es que nace de YouTube, de un formato muy orgánico que la gente me ayudó a construir. Es un espectáculo con un humor distinto: mucho juego de palabras, un estilo un tanto inglés, con referencias a las cosas con las que crecimos los de mi generación”, comenta Sosa, de 31 años.

Cosa seria se presentará mañana, en el Auditorio BB.