Fueron ejecutivos de la plataforma Netflix quienes buscaron al comediante Tim Dillon para que realizara un especial de comedia a su estilo y con el humor que lo caracteriza.

El resultado fue “Tim Dillon: this is your country”. El público que conoce bien al neoyorquino, gracias a su podcast “The Tim Dillon show”, se encuentra en esta emisión con la ironía con la que Tim habla sobre temas como las páginas de contenido para adultos o el universo de las criptomonedas, pues al fin y al cabo los dos pueden convertirse en una inesperada fuente de recursos que representan, a forma de placer, la felicidad.

Durante 47 minutos, el comediante de 39 años deja en claro por qué es una de las estrellas del stand up en Estados Unidos y por qué la plataforma pensó en él para crear contenido en una época tan complicada como la preelectoral del vecino país.

“This is your country” tiene además el formato de un programa de entrevistas en el que sus invitados, algunos de ellos, ocupan por momentos la silla en la que pueden emitir su opinión sobre migración o economía, y es que al final Tim no sólo se burla del escenario social y político de su país, también lo hace de la televisión, esa que vio y con la que creció en la década de los 90.

Dónde ver: Netflix