A 55 años del estreno de "Romeo y Julieta", cinta protagonizada por Olivia Hussey y Leonard Whiting, los actores demandaron a Paramount por explotación sexual infantil luego de que fueran aparentemente presionados para realizar una escena de desnudo en la película.

Hussey quien en aquel entonces tenía 15 años y Whiting que tenía 16: formaron parte de la exitosa película dirigida por Franco Zeffirelli. Si bien el cortometraje tuvo un buen recibimiento en taquilla, esta no se salvó de ser polémica y de obtener algunas críticas.

Se trató de una película basada en el clásico de William Shakespeare en la que al final los artistas aparecieron desnudos, lo que generó incomodidad en la sociedad de los años 60 y fue considerada como un Tabú.

Ahora que Olivia tiene 71 años y Leonard 72 decidieron presentar una acusación conjunta ante el Tribunal Superior de Santa Mónica (EU). Además de la explotación infantil, los actores también señalan la distribución de imágenes de menores desnudos.

Los protagonistas detallaron que en aquel entonces Franco, quien falleció en 2019, les prometió no habría ningún tipo de desnudo en la cinta, pero para curbir la escena utilizarían ropa interior color carne.

A pesar del acuerdo, mencionaron que el director los intimidó para que se expusieran: “Si no lo hacen, la película va a ser un fracaso", les habría dicho.

Asimismo serían engañados, ya que el cineasta les mostró los lugares en donde estarían las cámaras para que no se vieran sus partes íntimas, incluso les aseguró que no los fotografiaría ni publicaría videos de sus cuerpos, pero la promesa finalmente no sucedió.

"A los 15 y 16 años, como actores, creyeron en su palabra de que no violaría esa confianza que tenían. Ellos sentían que Franco era su amigo y, francamente, a esa edad, ¿qué podían hacen? No hay opciones. No existía el movimiento #MeToo", dijo su representante.

Los supuestos daños no solo quedaron ahí sino que también externaron sufrir angustia mental y emocional y recordaron la pérdida de oportunidades laborales que sufrieron posterior al estreno.

Debido a ello, los actores están pidiendo 500 millones de euros a la empresa.

