5 Actrices que buscan romper estereotipos en el cine y la televisión mexicana

En Hollywood son varias las mujeres que han roto los estereotipos marcados por la sociedad, tal es el caso del actor Elliot Page, quien comenzó interpretando roles femeninos en diferentes producciones, antes de iniciar su proceso de transición como un hombre transexual.

Aunque en México, el camino no ha sido fácil, también hay mujeres que no sólo buscan romper el molde de lo que se cree "correcto, normal o bello", sino que se han convertido en ejemplo e inspiración de otras que luchan por evitar la discriminación por color de piel, identidad de género o simplemente el número de tu talla.

Alejandra Ley. “Se rentan cuartos”, “Locas por el cambio”, “Doña Flor y sus dos maridos”, son algunas de las producciones en las que ha participado esta actriz y comediante, quien durante su carrera se ha autodenominado activista a favor de los derechos de la comunidad LGBT, y en alguna ocasión declaró haberse cambiado de casa porque sus vecinos eran homofóbicos, así como declarar abiertamente sentirse atraída por hombres y mujeres.

Actualmente la también standupera, quien ha señalado que a través de sus shows busca generar un impacto positivo para la comunidad, también salta por las minorías en las grandes urbes en su comedia.



Ha destacado como actriz y activista LGBT+ Foto Instagram

Estefanía Villarreal. Reconocida por su papel como Celina Ferrer en "Rebelde", esta guapa actriz ha encabezado el movimiento del "body positive" a través del modelaje distintos proyectos televisivos que fomentan el cambio de esteriotipos en la industria de la belleza.

“Fue difícil conseguir papeles, pero este personaje (Celina Ferrer), me dio la oportunidad de influir de manera positiva a personas incluso fuera de mi país. Me enseñó a mí misma cómo superar las expectativas”, contó en entrevista para Unicable.

Yalitza Aparicio. Criticada desde su participación en la película dirigida por Alfonso Cuarón, hasta por aparecer modelando en la revista Vogue, Yalitza ha sido una de las personalidades más mediáticas de los últimos años, y ha seguido participando en nuevas producciones.

“Se están rompiendo ciertos estereotipos de que solamente personas con cierto perfil pueden aspirar a estar en una película o estar en una portada de revista”, contó a Vogue en 2018.



Yalitza se ha convertido en sínonimo de moda y belleza Foto: Instagram

Maya Zapata. Una de las orgullosas "prietas” es esta actriz quien decidió unirse a la causa de Tenoch Huerta, para visibilizar que las personas de tez oscura no tienen los mismos espacios, ni oportunidades de destacar como una persona "blanca".

"El racismo no se trata de la experiencia personal, el racismo es una estructura que afecta a mucha gente, hay mucha gente que ha vivido racismo y no se ha dado cuenta, eso es algo que tenemos que reconocer para que los derechos sean iguales para todos y no se respeten nada más los derechos de algunas personas. Hay que continuar luchando por espacios para las personas prietas en este país", afirmó Maya para El Universal en 2022.

Mabel Cadena

De igual forma que Zapata, la actriz mexicana está en pro de generar más espacios para la gente de color y ha puesto en alto esa bandera después de su participación en la película que marcó el paradigma en Hollywood “Black Panther: Wakanda Forever”.

“Desde su primera entrega cambió la forma en la que vemos a los súper héroes dando representación y visibilización también , y eso es lo que estamos haciendo, dar representación a rostros que nos dijeron que no podían ser súper héroes. Hoy poder ver videos de niños que se visten como Tenoch, a mi me llena de emoción, de felicidad, entonces ya no es solo lo que te dice la sociedad que puedes ser, ahora puedes sentirte poderoso, ya no hay límite para poder volar si eso es lo que quieres”, compartió en el marco de los premios Ariel 2022, a la prensa.



Mabel conquistó Hollywood gracias Black Panther Foto: Instagram

