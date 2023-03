3 desplantes que le hizo Gerard Piqué a sus hijos con Shakira aunque ahora los proteja

Shakira apareció junto al productor argentino Bizarrap cantando “Music session Vol. 53” en el programa de Jimmy Fallon. La presentación pronto se volvió furor. Es que no solo deleitaron a los televidentes con la puesta en escena, sino que además la colombiana abrió su corazón y se refirió a su mediática separación.

A Gerard Piqué no le gustó para nada lo que sucedió. Al ex jugador del Barcelona le pareció un despropósito que luego de cantar el tema, la colombiana volviera a ventilar intimidades en la entrevista que le dio a Jimmy Fallon. Incluso cuando le consultaron sobre el tema los medios de su país dejó en claro que él prefería no hablar para proteger a sus hijos.



En ese sentido, Gerard Piqué sostuvo que “las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres tenemos que intentar proteger a sus hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que al final lo único que quiero es que mis hijos estén bien”.

Apenas terminó Gerard Piqué de realizar estas declaraciones las redes sociales explotaron. Es que los internautas le hicieron notar que él no era nadie para decir este tipo de cosas ya que el futbolista había usado a sus hijos en reiteradas oportunidades. Fueron 3 las ocasiones de desplante que le recordaron.

Cuáles fueron los 3 desplantes que Gerard Piqué les hizo a sus hijos

Una de las primeras cosas que la comunidad virtual le hizo notar a Gerard Piqué fue el momento en el que él fue tildado de “mal padre”. En febrero de este año salieron a la luz unas imágenes en donde se lo veía junto a Milan y Sasha. Pero en lugar de estar pendiente de sus hijos estaba concentrado en los mensajes que le llegaban a su celular.



Tremenda lluvia, Milán cargando ese maletín grande, y el gran padre Gerard Piqué no es capaz ni de bajarse a entregar a sus hijos. Tanto afán que ni cerró el baúl del carro.

Tremendo hijo de P. Como aguantaste tanto con ese petardo? @shakira pic.twitter.com/wFneRQ2YyE — carladirty (@carla_dirty) February 8, 2023

Gerard Piqué “estaba más pendiente de su teléfono que de la llegada de Milan, apenas intercambió una palabra con él, después Sasha llegó al automóvil acompañado de una de las empleadas, quien le pidió que se pusiera el abrigo ante la impasibilidad de Piqué concentrado en su teléfono”, apuntaron.

El segundo desplante del ex de Shakira llegó algunos días después. Fue cuando Sasha rompió a llorar porque no quería separase de su madre para pasar las fiestas de fin de año con él. “Escuché la dura despedida de Shakira y su hijo pequeño que lloraba y gritaba: ¡mami! Mientras se dirigía al garaje para irse”, lo hicieron notar.



El tercer momento de desplante que los internautas de Gerard Piqué le recordaron fue cuando llegó el mes pasado a la casa de la colombiana para dejar a sus hijos. “Tremenda lluvia, Milán cargando ese maletín grande, y el gran padre Gerard Piqué no es capaz ni de bajarse a entregar a sus hijos. Tanto afán que ni cerró el baúl del carro”, detallaron.