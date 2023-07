Este domingo, el político Enrique de la Madrid reafirmó su decisión de participar en la contienda por la candidatura presidencial para 2024 de la oposición.

A través de un video publicado en sus redes sociales, De la Madrid reconoció el esfuerzo de quienes han hecho posible la creación del Frente Amplio por México.

Además, dijo respetar las decisiones de sus compañeros al declinar sus aspiraciones por la candidatura presidencial.

"Yo no me bajo y seguiré adelante, venceremos; lo que sí vamos a bajar es el yo político para pasar al tú y al nosotros".

Cabe destacar que este domingo del empresario Gustavo de Hoyos y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunciaron su baja de la contienda.

Para todos ustedes, un mensaje importante:#ElMejorMéxicoPosible pic.twitter.com/ZfDxe1fZTK — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 3, 2023

¿Qué opositores decidieron frenar sus aspiraciones a la presidencia?

Aún no inicia el proceso interno que acordaron la alianza opositora Va por México y organizaciones de la sociedad civil para elegir quién encabezará la coalición en las elecciones presidenciales de 2024 y varios aspirantes ya han declinado su participación.

El primero en dar un paso al costado fue el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, quien el pasado 25 de junio anunció su decisión de no entrar a competir por la candidatura presidencial.

El legislador sin partido expresó su desacuerdo con el método que se definió, con campañas anticipadas que violarían la ley electoral, “cargadas empresariales” y dinero sin fiscalización.

Quien también decidió bajarse de la contienda fue el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pues dijo el compromiso con sus gobernados de concluir el mandato al frente de la administración yucateca.

El miércoles 28 de junio, la senadora Lilly Téllez decidió ya no aspirar a la candidatura presidencial, al argumentar que no hay condiciones de equidad ni certeza en la legalidad del proceso.

La panista expresó que el método acordado “no otorga el poder de decisión a los ciudadanos sino a los que movilizan ciudadanos, no genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos; no existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante”.

Por su parte, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu, quien había expresado sus reservas y señaló que se tomaría su tiempo para analizar los acuerdos para “no dar un paso en falso”, informó que no participará en la competencia porque podría ser “un proceso que puede caer en la simulación” y que sería violatorio de la ley electoral.





