Ricardo Monreal ratificó que honrará y respetará los resultados de las encuestas que realizará Morena para elegir a quien ocupará la Coordinación de la Defensa de la Transformación, pues así lo firmó cuando decidió participar en el proceso interno que está en marcha.

Estas declaraciones ocurren luego de que Marcelo Ebrard, también aspirante a la candidatura guinda, considerara que no respetar los resultados de la encuesta sería una "chicanada".

En conferencia de prensa en Puerto Vallarta, Jalisco, el explicó que las reglas fueron acordadas por la dirigencia del Movimiento, así como por los seis aspirantes e insistió en que honrará su palabra y aceptará el resultado de las encuestas, a fin de cumplir con este propósito, pues los demócratas también tienen que demostrar congruencia y “ya no es hora” de amagar con salirse del movimiento si no le favorecen las preferencias.

Recordó que entre los lineamientos está el no realizar debates, no ofender ni hablar mal de los demás compañeros aspirantes, la realización de las cinco encuestas, así como las respectivas renuncias a los cargos públicos o pedir licencia a los cargos de elección popular.

"(Esas reglas) las consensuamos entre los seis aspirantes del movimiento, fundamentalmente entre los cuatro, Marcelo, Claudia, Adán y yo”.

Ricardo Monreal aseguró que este proceso es real y que aunque los números no lo favorecen en este momento, dará la sorpresa porque trabaja para convencer a la militancia, pero también a la población en general, toda vez que él es partidario de la reconciliación en el país y de que se acabe con el encono social.

“Sin reconciliación no hay nación, creo que perdemos demasiada energía si nos enfrentamos, podemos llegar a la misma meta sin renunciar a los principios, sin renunciar a la ideología, unidos en lo fundamental”.

El aspirante presidencial subrayó que es indispensable mantener la unidad en Morena “y por eso hay que luchar estos 60 días, no darse por vencido antes y recorrer el país hasta donde tengamos fuerza y hasta donde tengamos recursos, hasta donde nos alcance”.

El exlíder de Morena en el Senado dijo que, por ejemplo, uno de los temas en los que no habría oposición de nadie es el de reforzar la estrategia de seguridad con distintas acciones.

Una "chicanada" sería no respetar resultados de la encuesta: Ebrard

Marcelo Ebrard consideró que la "chicanada" que podría darse en este proceso interno de Morena es que no respeten los resultados de la encuesta.

En conferencia de prensa, el aspirante presidencial dijo que hasta el momento no se ha dado así, pero que se podría dar si se trata de dar a conocer una encuesta que no sea veraz.

"Que quisieran alterar el resultado de la voluntad de la gente, para mí eso sería eso comenté en la entrevista, que se quiera presentar una encuesta que no sea veraz, está difícil implementar porque nos pidieron varias encuestadoras, pero esa sería una razón muy importante de no aceptar el proceso que en su momento se presente", indicó al ser cuestionada sobre una posible "chicanada" que se presente en este proceso.

El excanciller mencionó que, en los próximos, días podría dar a conocer las encuestadoras que no son precisas y que se descartaron para que formen parte del proceso interno de Morena, y reiteró que: " si me hacen una "chicanada" o "canallada", no lo puedo permitir. Y sobre las encuestas se acordó en el Consejo Nacional, que las encuestas que se han equivocado en las elecciones no se tomen en cuenta, nosotros hicimos un análisis de las encuestas que no son precisas, y eso lo votamos todos", indicó.

Sobre si ha presentado quejas en Morena sobre inconsistencias de sus compañeros en este proceso interno, Marcelo Ebrard adelantó que se presentaron varios documentos para que Morena los valore, y tome las medidas necesarias, sin embargo, no quiso revelar las causas, pero en la medida que los resultan se darán a conocer.

