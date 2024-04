Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, exigió a las autoridades de Sinaloa que redoblen esfuerzos para encontrar a Luis García Corrales, candidato a regidor de su coalición, quien desapareció el pasado sábado, en Culiacán, Sinaloa.

En un mensaje que compartió en su cuenta de X, también pidió que busquen a Juan Francisco Cerón Beltrán, quien acompaña a García Corrales, un día antes de que iniciaran las campañas locales.

"Exijo a las autoridades de Sinaloa a que utilicen todas sus herramientas, inteligencia y tecnología para dar con el paradero de Luis García Corrales, candidato a regidor de Culiacán, y su acompañante, Juan Francisco Cerón Beltrán", escribió Gálvez.

También envió un mensaje a los familiares y amigos xel candidato desaparecido, a quienes les ofreció su solidaridad.

"Toda mi solidaridad con sus familiares y amigos en estos momentos tan difíciles y de tanta incertidumbre", dijo.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, quien visitó ayer Culiacán, no se ha pronunciado en redes sociales sobre el caso.