La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, celebró la apertura de su representante estatal en Nuevo León, Francisco Cienfuegos, para que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigue por el presunto delito de lavado de dinero.

En conferencia de prensa, dijo que su colaborador le aseguró que no ha interpuesto ningún amparo, para facilitar la labor de la Fiscalía; e invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que, en el mismo sentido, también abra una investigación sobre las acusaciones de corrupción del amigo de sus hijos, Amílcar Olán.

“Celebro que Francisco Cienfuegos tenga esta certeza, esta claridad de que las acusaciones que tienen en su contra son infundadas. Él dice que no tiene ningún amparo, justamente porque no tiene nada que temer. Y aprovechó para decirle al Presidente: ¿por qué no empezamos también por investigar a Amílcar Olán? Ahí necesitaríamos saber cómo andan sus cuentas, 30 mil millones de pesos en contratos en Dos Bocas, a Romedic, la que le suministra medicamentos a Tabasco y a Quintana Roo”, expresó.

También señaló que ha presentado 34 denuncias por corrupción en contra de diversos colaboradores del presidente López Obrador, pero no se les ha dado seguimiento.

“A Manuel Bartlett. Yo realicé las denuncias, aquí están, son 34 denuncias, ninguna se le dio seguimiento: Ana Gabriela Guevara, el hijo de Manuel Bartlett, la casa gris de Houston, los hermanos del presidente, Nacho Ovalle, por Segalmex”, expuso Gálvez.

Y refirió que ella misma fue acusada por presuntas irregularidades en los contratos que firmó su empresa, pero, explicó, presentó las pruebas de que no las hubo, y por ello no se debe prejuzgar en el caso de Francisco Cienfuegos.

“A ver, yo tengo una, a mí me denunció un diputado por las empresas, hasta el día de hoy, yo me presenté en la Fiscalía a ofrecer toda la información necesaria, me presenté en la Fiscalía para decir: aquí están mis cuentas, aquí están los contratos, aquí está la empresa. Pero no por eso ya soy una culpable. Y, obviamente, sé porque, él es el presidente, hizo públicas mis cuentas bancarias, fiscales, porque me tiene miedo, no más por eso”, dijo.

























