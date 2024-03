La Paz, 27 de marzo.- Tres alcaldesas de Baja California Sur solicitaron su registro ante los órganos electorales locales para contender por la reelección, acompañadas de las dirigencias de sus partidos, y con un llamado a la ciudadanía a ratificar la “confianza depositada”.

Las últimas 48 horas en esta Semana Santa han estado marcadas por los actos partidistas para acuerpar a las alcaldesas de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio (PAN), Paola Cota Davis (PAN) de Loreto y a Milena Quiroga Romero (Morena) de La Paz.

Cota Davis solicitó su registro la tarde del martes ante el comité municipal electoral de Loreto, acompañada del dirigente nacional panista, Marko Cortés Mendoza; la dirigente nacional del albiazul y senadora por BCS, Guadalupe Saldaña Cisneros, y el excandidato a gobernador por BCS, Francisco Pelayo Covarrubias, y el resto de líderes de la alianza “Juntos por BCS”, que integran el PAN, PRI y PRD.

En su mensaje, conmovida hasta las lágrimas, dijo tener la “solvencia moral” para solicitar de nueva cuenta el voto de los ciudadanos y criticó a los gobiernos morenistas locales.

“No queremos un gobierno de cuarta. Aquí en Loreto se gobierna y se gobierna bien”, lanzó, al tiempo que enlistó a las comunidades rurales del municipio y a quienes ofreció seguir al pendiente de sus necesidades.

También refirió que le tocaron dos años de pandemia que fueron un reto, pero pese a ello –aseguró– hoy el municipio “es próspero y seguro… lo estamos haciendo bien, trabajando frente a la cara y queremos seguir construyendo más”.

La alcaldesa panista, Edith Aguilar Villavicencio, también solicitó su registro ante el comité municipal electoral en Mulegé, y en un acto similar, acompañada por Marko Cortés, sostuvo que le tocó enfrentar también aún la pandemia y en especial la pasada temporada de huracanes que arremetió contra la localidad.

“Aprendimos bien la lección, sabemos cómo gobernar y resolver, y traigo los tenis bien puestos”, expresó, al tiempo que refirió que, por congruencia y responsabilidad, dijo, solicitará permiso por 60 días sin goce de sueldo para dedicarse a la campaña.

“Por ley podría quedarme, pero mi conciencia y mi responsabilidad me dice que la presidencia municipal no es de 8 a 3, son de 24 horas los 365 días, no hay descanso, por eso pediré licencia pero seguiré al pendiente de lo que acontece”, afirmó.

“Mulegé hoy está de pie y lo vamos a hacer caminar y aguas que lo podemos hacer correr. Sumemos las coincidencias más allá de las diferencias y de los partidos políticos”, lanzó.

Finalmente, la alcaldesa morenista de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, también solicitó ante el comité municipal electoral de esta capital su registro como candidata por la coalición “Sigamos haciendo historia en Baja California Sur” (Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza), y destacó la importancia -dijo– de seguir el proyecto de “transformación social que vive el país y de ir en avanzada en las mejoras que ha tenido el municipio”.

La alcaldesa hizo un llamado a la unidad en su partido Morena, que, cabe mencionar, en el contexto de la elección interna de donde resultó su definición, se registraron controversias, señalamientos y acusaciones.

“A dónde vamos tenemos que ir juntas y juntos, ya no hay espacio para las diferencias. Aquí tenemos que construir hacia adelante, siempre, siempre en unidad, como nos lo están demostrando nuestros líderes a nivel nacional, que nos han dado una gran lección de lo que es poner por encima de cualquier aspiración personal por legítima que sea, el interés de la nación”, enfatizó.

En el acto con la militancia que la acompañó, estuvo acompañada por los dirigentes estatales de los partidos que integran la coalición, funcionarios de su administración y simpatizantes.

En Baja California Sur, cinco municipios integran el estado: Mulegé, Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos.

Hoy se registrará por el municipio de Comondú, el aspirante de la alianza "Sigamos haciendo historia en BCS", el morenista Roberto Pantoja, y concluirían con él los registros de aspirantes de las fuerzas políticas en la entidad. Además, el periodo de registros establecido por el órgano electoral.

El domingo y lunes pasado se registraron por Comondú, Marely Higuera, de la alianza "Juntos por BCS" (PAN, PRI, PRD) y Ernesto Ibarra, de la misma alianza, hizo su solicitud por la alcaldía de Los Cabos.

También el petista Christian Agúndez Gómez, de la coalición "Sigamos haciendo historia por BCS", hizo lo propio para contender por el municipio turístico de Los Cabos.

Los procesos internos de los partidos han estado marcados por diferencias, denostaciones, señalamientos e impugnaciones, incluso ante tribunales que habrán de resolver en los próximos días.

