Este domingo 12 de mayo se realizará el último de los tres debates entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno, en punto de las 20:00 horas, en las instalaciones de MVS Televisión.

Los temas a tratar son seguridad y justicia, y planeación del desarrollo inmobiliario y urbano.

El encuentro estará moderado por los periodistas Luisa Cantú y Pedro Pablo Gamboa.

Por sorteo, se definió que el mensaje inicial del Tercer Debate Chilango esté a cargo de Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la CDMX, mientras que el final lo tendrá Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano.

A diferencia de los dos debates anteriores, en este último participará un niño y una niña que formularán una pregunta de cada uno de los temas para los aspirantes.

A decir de Luis Sánchez Gudiño, analista político y catedrático de la UNAM, Santiago Taboada acortó distancias frente a Clara Brugada tras el segundo debate, y llega a este último encuentro muy cerca de su rival.

En entrevista con EL UNIVERSAL, mencionó que aunque especialistas en encuestas dicen que los debates no alteran las tendencias existentes y únicamente refuerzan el voto, lo que sí es aplicable a nivel nacional con los candidatos presidenciales, en la Ciudad de México hay variables, una de ellas, dijo, es una sociedad más crítica y menos de acuerdo con el gobierno federal, por lo que estos debates sí han incidido en el electorado.

“En esa variable lo que se pudo observar en el segundo debate es que sí hubo un pequeño crecimiento de Taboada, porque sí había una distancia de 15 puntos, que era la coincidencia en todas las encuestas, y después de ese segundo debate, la mayoría coincide en que sí se achicó la distancia. Y en las conversaciones también se ve que Taboada pudo mover un poco este estándar, que es difícil que ocurra, y si esto pasó, pues el domingo tendrá la oportunidad de acercarse lo más próximo a la señora Brugada”, acotó el especialista.

No obstante, indicó Sánchez Gudiño, hoy se abordará un punto explosivo: planeación del desarrollo inmobiliario, por lo que el tema del Cártel Inmobiliario saldrá a relucir y será explotado por Clara Brugada, a pesar de los candados que impuso el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). “Esto le va a dar un tema para que ella pueda recuperar esa distancia que mantenía con el señor Taboada”.

Para Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, este debate será crucial, pues la elección en la capital está sumamente cerrada. Coincidió en que Taboada ya alcanzó y este encuentro puede ser lo que le dé la ventaja definitiva.

“Si su desempeño es similar a los otros debates y se combina con un mal desempeño de Brugada, esto puede ser lo que defina la elección. Por su parte, Clara Brugada tendrá que salir muy contundente para convencer a los que no ha podido convencer, a aquellos que están descontentos, pero no los convence Taboada”, expuso.

Recalcó que este debate es propicio para Santiago Taboada, pero incluso así Clara Brugada puede dar la sorpresa.

En cuanto a Salomón Chertorivski, apuntó, seguirá en el papel propositor, “pero me parece que tendrá que ser más contundente y, sobre todo, convincente, creo que si no lo hace podría perder la poca intención de voto que tiene. Me parece que tiene que arriesgar”.

Una vez más, el IECM, el Tribunal Electoral local y la Comisión de Derechos Humanos coordinarán esfuerzos para transmitir este tercer debate con una señal producida y transmitida de manera exclusiva en Lengua de Señas Mexicanas.

Las personas con discapacidad auditiva que viven o transitan por la Ciudad de México podrán seguir el debate este domingo a las 20:00 horas, en vivo y en directo a través los portales www.cdhcm.org.mx, www.tecdmx.org.mx, Facebook y X de la @CDHCMX, así como de los canales de YouTube, Facebook y X del @TECDMX. Con información de Frida Sánchez y Laura Arana