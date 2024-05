Tras el presunto atentado que ayer por la noche sufrió Alessandra Rojo de la Vega, el candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, responsabilizó al mandatario capitalino, Martí Batres, de lo que pueda sucederle a las y los candidatos de oposición.

Asimismo, en conferencia de prensa en donde candidatos le mostraron su apoyo a la aspirante en Cuauhtémoc, Taboada le pidió a Martí Batres ponerse a trabajar y no pasar a la historia como el Jefe de Gobierno que promovió y permitió una tragedia a 20 días de una jornada electoral.

“Hago responsable públicamente de lo que nos pase a nosotros o a cualquier persona de nuestras familias o de nuestros equipos, al Jefe de Gobierno, Martí Batres. Sino va a garantizar la seguridad de la oposición, que pida licencia y que se vaya de vacaciones unos días o a coordinar la campaña de la candidata que va a perder, porque aquí nadie se va a rajar y hasta donde tope, no vamos a permitir que esta Ciudad se vuelva, como muchos estados que gobierna Morena, la más peligrosa para la oposición”, subrayó.

En este sentido, dijo que la violencia contra ellos cada día escala más por lo que analizarán si solicitan protección, aunque dejó claro que no confían en las autoridades capitalinas.

Sostuvo que son la opción que representa el cambio, y aseguró que no se van a rajar, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía para sacar este 2 de junio a quienes los han violentado.

Por último, el candidato del PAN, PRI y PRD criticó a quienes se solidarizan tras este hecho, pero piden no politizarlo, pues lo de ayer, dijo, fue un amedrentamiento “y muy probablemente atentar contra la vida de Alessandra”.

“Ahora que no salgan con el asunto de ‘no lo politicen’, no, no, ellos lo hicieron y metieron las manos en la elección y se les está saliendo de control”, abundó.

Alessandra Rojo dijo que había recibido amenazas

Alessandra Rojo de la Vega indicó que su camioneta no estaba blindada y que recibió amenazas previas.

Relató que ayer terminó sus reuniones y que en la última asamblea recibió un papel en donde le solicitaban ir a una dirección para atender una petición. Abordó su camioneta en la colonia Peralvillo y alcanzó a ver a un hombre con casco quien disparó en seis ocasiones. Ella se agacho, relató, y su chofer aceleró para escapar.

“Sin duda mi vida no podrá ser igual, pero sépanlo, que a aquí jamás nos vamos a rendir, esto se gana con votos, no con miedo, ni amenazas, ni mucho menos con odio. La gente que me sigue sabe que me he enfrentado muchas veces al sistema, he sido activista en un país en donde te atacan por hacer el bien, me han perseguido las Fiscalías, las autoridades y las policías, las mismas que hoy investigan, y ahora me intentaron matar tal vez para callarme o para bajarme de una elección en la que les llevamos ventaja”, comentó.

Apuntó que la violencia se ha hecho costumbre en nuestro país y que su caso es noticia únicamente porque es candidata, pero esto, dijo, ya es una costumbre en nuestro país, por lo que el cambio es la única opción.

“Por supuesto que ya denuncié ante las autoridades, salí a las 6:00 horas y hoy les exijo que hagan su trabajo y den con los responsables: no sólo contra quien disparó, también con quienes están detrás de este atentado. Sé que no soy la única, todos los días a mujeres y a hombres en nuestra Ciudad y en nuestra alcaldía les arrebatan sus sueños, pertenencias y hasta la vida. Hoy nuestro país está sumido en una crisis de inseguridad donde lamentablemente la violencia se ha normalizado, y si hablamos de la violencia en las elecciones, más de 30 candidatos asesinados sin que a nadie le importe”, lamentó.

Ante esto, dejó claró que no les dará el gusto, que seguirá en la lucha y que les va a ganar, porque “frente a los ataques, siempre vamos a dar soluciones para la gente… ante el intento de callarnos, saldrá más fuerte la unión y la participación ciudadana, porque hoy no atacan a una mujer, nos atacan a todas y todos”.

Comentó que todos los días recibe amenazas, pero “no me las tomé muy enserio”; y que ayer su papá recibió una llamada en donde le decían que le iba a pasar algo a sus hijas”.

Todo esto, comentó, ya lo declaró ante las autoridades correspondientes.

