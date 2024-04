“Si me denuncia formalmente, me prueba que lo hice, o resulto culpable, renuncio a la candidatura y renuncio a hacer política el resto de mi vida. Yo no hice eso”, respondió Jorge Álvarez Máynez ante las acusaciones de presunto acoso sexual que la abogada Ana Castelán Valenzuela hizo públicas la semana pasada.

Luego de que la actual candidata para ser regidora de Cajeme, en Sonora, reveló en diferentes medios de comunicación que en 2019, durante una reunión informal con miembros de Movimiento Sonora, el candidato presidencial emecista, en estado de ebriedad, presuntamente le hizo tocamientos y comentarios de índole sexual, Álvarez Máynez nuevamente los rechazó al acusar que es “guerra sucia” en su contra.

“Siempre que hay que creerles a las mujeres cuando denuncian, siempre. (…) A mí nunca nadie me ha presentado una denuncia, eso no es una denuncia. Ojalá hubiera una denuncia para que yo pudiera defender mi honor, porque ¿sabes qué es lo que pasa con esas cosas? Cuando mi hijo busque el nombre de su padre en internet, puede estar una cosa de esa bajeza.

Lee también Candidata del PRI, PAN y PRD acusa a Álvarez Máynez de acoso sexual; él lo niega

“Y yo, fíjate cómo es la diferencia. Si yo tuviera un hermano que estuviera en la cárcel por secuestrador, imagínate toda la guerra sucia que habría en mi contra. Si yo tuviera un video como ese, ¿y sabes cuándo yo he utilizado algo así contra alguien? Nunca”, respondió a los alumnos de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, cuando lo cuestionaron sobre el tema.

“No quiero que este caso, que esta respuesta sirva para que se diga, ya ven, las mujeres inventan. No, las mujeres no inventan. Las mujeres en este país son violentadas, son agredidas, son acosadas. Somos un país que debería de verse en el espejo con mucha vergüenza por la violencia que enfrentan las mujeres. No quiero utilizar esta respuesta para minimizar el asunto. Pero no es cierto”, agregó el político de 38 años.

Acusó que, como parte de la campaña negra en su contra, sus opositores también reclaman que usa a Taylor Swift como estrategia política, pero él es su fan desde 2012.

“Qué bajo es la guerra sucia que uno tiene que enfrentar del PRI. La única cosa que me da mucho coraje es este tema que te digo, de que ya, una acusación y aparecen las notas (…) que claro que traen una campaña mediática en contra.

“Hay notas que dicen que soy el candidato que más dinero he gastado después de todos los espectaculares, de todas las bardas, de todo el dinero que se invirtió en campañas ilegales iniciadas dos años antes de los procesos legales. Hay notas que inventan eso sobre mí. Yo estoy seguro que, sobre ese tema, el alcoholismo, el único hombre en la contienda, el violentador, es la guerra sucia, y han buscado a colaboradoras para que se intenten prestar, y les han dicho que no, pero yo nunca he tenido esa denuncia formalmente, ojalá que el PRI, que es el que está detrás de eso, como es el que estuvo detrás del video, me diera la oportunidad de defender mi honor y de probar ese tema”.

Lee también Álvarez Máynez propone entregar Medalla Belisario Domínguez a Roberto Canseco por defender la Embajada de México en Ecuador

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr