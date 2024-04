El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez presumió en su cuenta de X algunos de sus gustos musicales, entre los que se encuentran varias canciones de la estrella estadounidense Taylor Swift.

“Me traicionó la canción de otra de mis bandas favoritas, los Smashing Pumpkins. Pero mis rolas favoritas, además de Welcome to New York son: 1. Exile (me encanta Bon Iver). 2. Anti-Hero 3. Out of the Woods. 4. Blank Space. ¡Saludos!”, escribió el candidato del MC.

Lo anterior, fue en respuesta a una cuenta de fanáticos de Taylor Swift, ya que publicaron que durante un en vivo del candidato emecista, le preguntaron si le gusta la cantante, a lo que él mencionó a la regrabación “1989 (Taylor’s Version)” y afirmó que su canción favorita del disco es “Welcome To New York”.

Lee también Xóchitl Gálvez solicita cancelar la mañanera de AMLO por "incontinencia" del Presidente para apoyar a Sheinbaum

"Me gusta mucho este álbum la de 1989, la de New York (Welcome To New York) me gusta muchísimo, pero me gustan todas las de este "Taylor's Version" me parece espectacular", puntualizó el candidato a la presidencia durante una transmisión.

Jorge Álvarez Máynez también ha demostrado su gusto por Enjambre, Blur, The Smashing Pumpkins, Arcade Fire, Led Zeppelin y Bon Iver.

El político zacatecano no es el único que se ha mostrado admirador de la cantante pop, de hecho, el ministro en retiro Arturo Zaldívar ha dedicado varios tiktoks demostrando que es fanático y fiel seguidor de Taylor Swift desde hace dos años. El presidente de Chile, Gabriel Boric también se ha declarado swiftie y se le ha visto usar mercancía oficial de la cantante.

Me traicionó la canción de otra de mis bandas favoritas, los Smashing Pumpkins.



Pero mis rolas favoritas, además de Welcome to New York son:



1. exile (me encanta Bon Iver).

2. Anti-Hero

3. Out of the Woods.

4. Blank Space.



¡Saludos! — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 9, 2024

Lee también Niegan registro al candidato de Movimiento Ciudadano en Morelos por ser deudor alimentario





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





apr