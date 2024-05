El candidato al Senado por la Ciudad de México de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Omar García Harfuch, asegura que dependerá de la abanderada de Morena-PVEM-PT a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, si se queda como legislador o se suma al gabinete.

En entrevista con EL UNIVERSAL, descarta que haya una elección cerrada en la capital, pues Clara Brugada aventaja, y subraya que no hay división interna en Morena y todos están trabajando parejo para ganar la Presidencia y la CDMX.

Comenta que se han dicho muchas cosas falsas durante las campañas sobre seguridad, pues la Ciudad no está tan mal en la materia y se ha logrado disminuir la incidencia delictiva en más de 50%, gracias a un trabajo coordinado y no al ocultamiento de cifras. “En el debate se tocaron varios temas de desinformación en la Ciudad de México, si ocho de cada 10 capitalinos se sienten inseguros, pues ahí está la encuesta del Inegi donde dice todo lo contrario”, externa.

“Yo estoy haciendo campaña para ir al Senado, quiero estar en el Senado. Me motiva estar en el Senado por una razón: cuando nos dicen que vamos a la candidatura al Senado nos pusimos muy contentos porque nos permitía continuar en contacto con toda la gente de la Ciudad de México, así que vamos a estar ahí, y obviamente si la futura presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum nos invita, nosotros muy honrados de formar parte de su equipo. Me veo como parte de su equipo, me considero parte de su equipo, pero ya dependerá de ella dónde estaremos, o si desde el Senado también la apoyamos”, dice.

¿Le gustaría ser el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana?

—Me gustaría, obviamente el tema de seguridad es donde me he desarrollado la mayor parte de mi vida, pero me gustaría servir a mi país, si es desde el Senado me va a gustar mucho. Nos estamos preparando para servir de la mejor manera como equipo, y si nos llama la próxima presidenta de México, pues también va a ser un honor.

García Harfuch detalla que lleva al Senado dos propuestas fundamentales: la primera, un servicio profesional de carrera para todas las policías estatales, con la finalidad de que haya mejores prestaciones y mayor capacitación, pues actualmente cada entidad tiene un programa distinto.

La segunda es crear un Sistema Nacional de Inteligencia para que haya protocolos de actuación policial homologados en todas las corporaciones del país, en donde se establezca cómo será el intercambio de información entre la Federación y los estados.

Refiere que durante esta campaña ha visto un ánimo muy alto en la Ciudad, por lo que augura una alta participación el 2 de junio y confía en llegar a la Cámara Alta debido al trabajo que ha venido realizando en los últimos años en la Ciudad.

Descarta haber sentido miedo durante la campaña, aunque aclara que sólo ha hecho actos políticos y recuerda que su vida cambió tras el atentado que sufrió en 2020.

Confirma que junto a Marcelo Ebrard y Ernestina Godoy están asesorando a Clara Brugada en sus propuestas de seguridad, y dice que cuando señalan que haya continuidad en seguridad, no están diciendo que todo siga igual, sino mejorar, fortalecer y consolidar los proyectos existentes y los nuevos.

Expone que hay que avanzar en mejorar las condiciones de los policías para “cuidar a quienes nos cuidan”.

¿Cree que Morena sigue dividida en la Ciudad tras la elección de Brugada?

—No lo veo así, creo que el proceso de noviembre fue democrático y sin precedentes. Obviamente en esos procesos siempre hay personas que apoyan a unos o a otros. Clara y yo nos sentamos al día dos después del proceso para lo que seguía: para ir juntos, y hoy se está viendo una unidad importante en el partido. No lo veo [más apoyo a Omar que a Clara] porque yo estoy apoyando al 100% a Clara. Vamos todos juntos y la doctora Claudia Sheinbaum cada que puede lo deja claro: la prioridad es la Presidencia, Jefatura de Gobierno y distintas gubernaturas, Senado y Congreso.

¿Ve una elección cerrada en la Ciudad?

—Veo una elección no necesariamente cerrada porque todas las encuestas que yo he visto ponen a Clara encima por 10 puntos, y yo me baso mucho en las encuestas reales. No quiero descalificar ninguna encuesta, pero no he visto ninguna con un empate técnico. Estoy seguro que la Ciudad va a ser gobernada por Morena y que Clara Brugada va a ser la próxima jefa de Gobierno.

¿Le hubiera gustado aparecer en la boleta de la Jefatura de Gobierno?

—En su momento claro, para eso participé, pero lo más importante es que inmediatamente después tomamos un proyecto que nos iba a permitir estar cerca de la Ciudad de México, que es el Senado, y seguir siendo parte del equipo de Claudia Sheinbaum, ahora del equipo de Clara, y trabajar por la Ciudad.