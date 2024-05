Naucalpan está en el momento de “pasar de lo urgente a lo importante”, luego de que “encontramos un municipio destrozado, un gobierno destrozado” que dejó Morena con adeudos de más de 3 mil 500 millones de pesos que paralizaron la administración municipal; sin embargo, ahora es tiempo de realizar obras, señala Angélica Moya Marín alcaldesa con licencia, quien como abanderada del PAN-PRI-PRD busca la reelección para el trienio 2024-2027.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Moya Marín afirma que en menos de dos años y medio de gobierno, “hoy Naucalpan está sin duda muchísimo mejor que como lo encontramos. De entrada, paramos esa bola de nieve que nos iba aplastar no sólo al gobierno, sino principalmente a los vecinos”.

Por ello, desde aquí, “hacemos un llamado a la resistencia, a la resistencia a los malos gobiernos, como el de Morena en Naucalpan que fue verdaderamente dañino, le hizo un daño brutal a Naucalpan y estamos precisamente dialogando con los vecinos, ahora que estamos tocando las puertas, haciendo un llamado a la resistencia”, puntualiza.

Recuerda que la cultura cívica de los naucalpenses que en la década de los 80 permitió que en Naucalpan el PAN ganara el primer distrito —diputado— de mayoría, “en Naucalpan se dio primero la alternancia —en los 90— cuando no la había en ningún lado”.

“Naucalpan fue hecho a mano, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, en todas las latitudes del municipio hay vecinos que se involucran, que están al tanto y que dicen qué es lo que quieren. Y a ellos estamos haciendo este llamado nuevamente, para que con esa resistencia, volvamos a cerrar la puerta al pésimo gobierno de Morena, que ahora además viene recargado”, con la presencia “de varios personajes atrás que fueron los saqueadores en Naucalpan, todos están ‘enfiladitos´ detrás del candidato de Morena, queriendo regresar al gobierno”. Como los ex alcaldes “Edgar Olvera, los Durán y David Sánchez -Guevara”, apunta.

“El compromiso enorme es con todos los vecinos y con nadie más, no tengo absolutamente ningún otro interés”.

“Yo no me quiero llenar los bolsillos, eso no me interesa, yo no vengo por eso. Yo vengo a que mis vecinos tengan una mejor calidad de vida y a eso nos comprometemos a venir mejorando sustancialmente la calidad de vida de nuestros vecinos”, asegura.

Con respecto a su gestión como alcaldesa, detalla que “ordenamos las finanzas con muchísima disciplina”, “es así como hemos podido pagar mil 400 millones de los 3 mil 500 millones que nos dejaron de deuda; y ese 40% nos ha permitido poder sacar la cabeza y dejar de atender la emergencia para poder pasar de lo urgente a lo importante”, puntualiza.

“Lo importante ahora es invertir mucho más en las obras que beneficien mucho más a los vecinos, sobre todo en las calles, en las banquetas, en las luminarias, sobre todo en las podas, que son los servicios que tanto, tanto tiempo se dejaron de dar”, señala.

Naucalpan es la segunda ciudad del país donde 89.6% de los ciudadanos se sienten más inseguros, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), por ello, “sin duda hay una realidad que lastima a los vecinos y sigue siendo la inseguridad, que es la demanda número uno. Eso me queda muy claro”, reconoce.

“Cuando llegamos a la presidencia municipal encontramos una policía desmotiva, les debían todo, uniformes, despensas y hasta salarios”, admite.

También encontraron “una corporación donde había corrupción, sigue habiendo y también los vecinos me lo denuncian muchísimo en campaña”. Es un agrupamiento grande de más de 2 mil policías que generó muchísimas cosas y malas prácticas, que progresivamente se han ido depurando, no sólo con la baja de cerca de 300 elementos, sino con la incorporación de jóvenes egresados de la academia, explica.

“Hemos creado la Unidad de Asuntos Internos que es la encargada prácticamente de vigilar que la policía cumpla con los estándares, con los protocolos, obviamente con la legalidad y eso nos ha ayudado mucho a bajar la mala imagen de la policía municipal”, recuerda.

“De hecho 11 puntos hemos mejorado la imagen de la policía, lo dice la ENSU, no lo decimos nosotros. Sin embargo, seguiremos trabajando en lo que viene, en seguir mejorando la imagen de la policía, lo que tiene que ver con mejoras sustantivas, para que la policía se dedique a cuidar a los vecinos y no a otros intereses”. Porque “hoy desafortunadamente si hay elementos que se dedican a cuidar otros intereses y no los de los vecinos”, asevera.

¿Qué falta?

Son varias cosas, un nuevo modelo de patrullaje de la mano con los vecinos, donde los vecinos se encarguen de vigilar que ese patrullaje esté cumpliendo con su función, que ese patrullaje esté dedicado específicamente a los delitos que aquejan a los vecinos al robo de autopartes, el robo de vehículos, los asaltos a las casas, todos los delitos que lastiman a la ciudadanía.

Comenta que todos saben que muchos de los delitos se cometen con moto; por ello, dice, hay que controlar las motos, a través de un registro para saber quiénes sí y quiénes no, qué motos están fuera de la ley o son motos robadas y son estás las que se usan para cometer ilícitos.

Adelanta que si gana, regresarán las infracciones de tránsito al municipio —que ha permanecido suspendidas por más de dos años para erradicar actos de corrupción—, se reactivarán, dice, “no de forma discriminada, si no con ciertos grupos especiales que van a tener la responsabilidad de imponer las multas, para sancionar las conductas que violen el Reglamento de Tránsito.