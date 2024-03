Puerto Escondido, Oaxaca.- Al señalar que son los únicos que pueden garantizar la Pensión a Adultos Mayores, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, descartó que estén condicionando los programas sociales del Gobierno de México sino que ello "viene de antes" donde había estructuras para la compra del voto.

"Aprovecho para decir, porque dicen que nosotros condicionamos los programas sociales, no, eso viene del pasado", dijo ante la solicitud que hizo la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, al INE para aclarar que qué programas sociales no dependen del resultado de la elección presidencial del siguiente 2 de junio.

Sheinbaum detalló que, en la autollamada cuarta transformación, se crean derechos y que no se condicionan los programas sociales, y que antes se condicionan a cambio del voto.

"Nosotros creamos derechos, ¿a poco a algún adulto mayor le dicen “si no eres de Morena no te doy tu pensión”? Pues no, ¿verdad?, porque es para todos y para todas, les llega en su tarjeta cada bimestre, nadie se las condiciona. Es distinto. Antes era apoyo a cambio de voto, compra de votos, ahora se llama democracia y derechos. Es completamente distinto", señaló.

La candidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo, y Partido Verde Ecologista explicó que, antes había una estructura asociada a la compra de votos, "no condicionados absolutamente nada", indicó.

"Y por otro lado describimos lo que ha dicho (Vicente) Fox que 'quien recibe un programa social es un flojo', describimos lo que hicieron los diputados del PAN contra la Pensión Universal a los Adultos Mayores, mencionamos que el PAN voto en contra del apoyo de todos los niños y niñas en la Ciudad de México (...) es muy distinto que se haya votado en contra y después se está de acuerdo si dijeran los contrario tendrían problemas", señaló.

"Estos no son programas asistencialistas, no. Son derechos del pueblo de México por eso son proyectos de nación distintos", dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

