En una nueva emisión de Con los de Casa, el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte junto a Maite Azuela y Luis Cárdenas hablaron sobre "el tren de Morena que arrolló a la oposición", el pasado 2 de junio.

Los analistas coincidieron en que los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD que mandó a Xóchitl Gálvez al ruedo "la dejó sola" y mostraron una suerte de "política esquizofrénica" al negarse a aceptar la victoria de Morena y asegurar que había una "conspiración de la 4T".

"No queríamos ver que había una aura presidencial sobre la 'Dra. Claudia Sheinbaum', como iba creciendo y creciendo las simpatías. Las personas no sólo votaron por López Obrador, también algunos creen y van contentos a votar por la 4T. Pensábamos que Claudia tenía un techo, pero no lo tenía, lo rebasó, lo rompió, ganó nuevos simpatizantes", dijo Luis Cárdenas.

Para Maite Azuela el apabullante resultado de las elecciones no se trata de la trayectoria política o la preparación de Claudia Sheinbaum sino de la figura política que representa Andrés Manuel López Obrador.

"La elección fue Xóchitl Gálvez VS López Obrador, y Claudia Sheinbaum jugó un papel de continuidad de la 4T, pero la competencia real era contra el aparato de Estado", aseguró Azuela.

David Aponte, Maite Azuela, Luis Cárdenas en Con los de Casa. Foto: Julio Suárez/EL UNIVERSAL

Ante esto, Luis Cárdenas y Maite Azuela concordaron que en esta elección no sólo los "pobres" votaron por Morena, sino también clase media y alta. "Hay que quitarnos los estereotipos", dijo Azuela.

"La señora (Claudia Sheinbaum) habla inglés, me representa un poco más, se ganó ese sector al que ni siquiera pudo convencer la candidata de la oposición, mientras Xóchitl lo único que logró capitalizar con 16 millones de votos que reprueban a López Obrador", expresó el columnista de EL UNIVERSAL.

Para David Aponte, consideró que es peligrosa la "soberbia de algunos morenistas como Ignacio Mier porque está afectando los mercados".

Aunque horas después, Mier y Monreal salieron a aclarar que habrá diálogo, con la intención de minimizar el impacto de sus palabras.

Para Maite Azuela "el Plan C trae muchas preocupaciones al mercado, a las industrias. Sheinbaum frenó a Mier porque le importan los mercados" y Luis Cárdenas interrumpió que afectivamente Claudia Sheinbaum "no quiere llegar con una turbulencia financiera".

Porque "saben que esta estabilidad financiera es para que le vaya bien a todos", mencionó Azuela.

