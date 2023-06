Al ser arropada por jóvenes universitarios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de cara al 2024, Claudia Sheinbaum consideró que, se debe quitar el examen de admisión para la preparatoria en la Zona Metropolitana del Valle de México.

"Yo pienso que en el Valle de México donde se hace el examen del Comipems para la educación media superior no debería de haber examen porque si acabaste la secundaria tienes derecho a entrar a la preparatoria que te quede más cerca de tu casa así es en Estados Unidos no estamos hablando del socialismo".

Sheinbaum indicó que hay distintos esquemas de educación media superior en nuestro país, "hay que revisar esos esquemas, pero particularmente en la Zona Metropolitana, debería de ir el estudiante a la escuela que le quede más cerca", dijo en entrevista con los medios de comunicación.

Sheinbaum enfatizó que la educación no es una mercancía.

Sin embargo, en el periodo neoliberal, la educación fue vista como un producto más para comercializarse.

Incluso, en el evento realizado en el Auditorio de la UAEM recordó su pasado como activista estudiantil, siendo su primer movimiento importante la lucha por la defensa de los estudiantes rechazados en la educación media superior.

En este sentido, resaltó las acciones que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado para reducir las desigualdades de las que los jóvenes fueron víctimas en gobiernos pasados, impulsando la educación con programas como son las becas y apoyos económicos directos, al mismo tiempo que criticó a todos los adversarios que discriminaron a los beneficiarios al denominarlos “ninis”.

"Nunca más que a un joven le llamen ‘nini’, nunca más, porque es una expresión discriminatoria, como si fuera culpa de un joven no tener trabajo o no tener estudio, es una sociedad que no le dio las oportunidades”, comentó Claudia Sheinbaum.

