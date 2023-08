A menos de una semana de que venza el plazo (8 de agosto) para la entrega de las 150 mil firmas en el Frente Amplio por México y así pasar a la siguiente etapa, sólo Xóchitl Gálvez declaró el pasado 27 de julio que ya subió al sistema el total de los apoyos que se requieren.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, los 11 aspirantes restantes reconocieron que se les ha complicado el recolectar y subir las firmas a la plataforma.

Todos denunciaron que la plataforma ha fallado e incluso el exsenador panista Jorge Luis Preciado, quien aceptó que no ha podido subir sus 150 mil firmas a la plataforma, aseguró que ya rebasó el número de simpatías, pero ante las fallas documentó sus apoyos ante notario público y exige que el Comité Organizador le dé su certificado.

“En la plataforma es imposible, pareciera que lo están manipulando, levanta muchas suspicacias que no podamos hacerlo, por eso yo les pido respetuosamente que dejen de manipular el sistema, porque de lo contrario van a empañar el proceso. Lo que yo hice fue acudir ante notario y certificar mis firmas; ahora espero que el Comité me dé mi constancia, porque yo cumplí y tengo las cajas con las firmas si las quieren ver”, expuso.

La senadora priista Beatriz Paredes recordó que su base de apoyo se encuentra en las regiones más apartadas de la mancha urbana, motivo por el que le cuesta más reunir las firmas, pero confió en que pasará a la próxima etapa.

“Sí se han presentado problemas con el funcionamiento de la plataforma para la captación de firmas y, por mi trayectoria en el sector campesino, he sido más afectada porque hay regiones del país sin acceso a esta tecnología, pero confío en alcanzar las firmas necesarias”, detalló.

El aún presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, también evitó ofrecer cifras sobre el número de simpatías que lleva reunidas, pero aseguró que participará en los debates de la siguiente fase.

“Lo único que les puedo decir es que voy a estar en la siguiente etapa, estoy, no convencido yo, sino lo que me dicen los números, muy entusiasmado porque esto ocurra, y estoy ya preparado para el primer foro”, declaró.

El priista Enrique de la Madrid aceptó que “es difícil recolectarlas”, pero aseguró que va bien y llegará a la meta.

“Sí hemos tenido un reto, hay mucha gente que dice: ‘oye, yo llevo mucho tiempo tratando de inscribirme y no he podido’, pero eso se va a vencer. Voy bien, no voy a decir cuántas llevo porque quito la motivación a seguir participando, pero lo voy a lograr, y yo considero que vamos a ser pocos quienes lo logremos”, indicó.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, dijo que no ha logrado la meta, pero agregó que “vamos muy bien con las firmas, cada día se incrementa más el número de personas que nos están apoyando y si seguimos con este ritmo vamos a completar las 150 mil firmas”.

El perredista Silvano Aureoles explicó que las mil 500 cuentas que se otorgaron a los aspirantes son las que más fallas presentan, pero adelantó que ya lleva más de 90 mil simpatías subidas a la plataforma.

“No ha sido sencillo, pero así son los retos de la vida, la plataforma sigue teniendo fallas, pero hay que buscarle y buscarle, no rendirse, porque entonces si deja uno de hacer los intentos pues ya te rezagas. La plataforma que me ha funcionado a mí es la abierta, la universal; con las claves individuales es mucho más complicado, falla mucho. Yo creo que debo de cerrar arriba de 90 mil, espero llegar de aquí al fin de semana para no esperar hasta el último día y no tengo una sola duda de que lo vamos a lograr”, dijo.

Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, argumentó que, además de los problemas técnicos del sistema para recabar apoyos, hay poblaciones con nulo acceso a internet o con mala calidad en el servicio, pero confió en que “las tenemos que completar”.

Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro, dijo desconocer el número de simpatías que ha recolectado, pero reconoció que “nos hacen falta muchas”.

“Está muy compleja la plataforma, yo no llevo un conteo y no quiero saber, me enteraré al final, lo que sí me pidió el equipo que yo le dijera a la gente es que sí nos hacen falta muchas firmas, pero yo espero que se logre y que pueda pasar a la próxima etapa”, indicó.

El activista Israel Rivas señaló que, sumado a las fallas, a él se le ha complicado más “porque soy un ciudadano que trabaja”; sin embargo, pese a ello, adelantó que lleva más de 52 mil apoyos.

“Yo había tenido un poco de problemas con el registro masivo de auxiliares, no tenía mis claves, pero me acaban de dar unas la semana pasada. Hay fallas, pero poco a poco va avanzando, la semana pasada ya teníamos aproximadamente 52 mil firmas. La verdad, me sorprendió porque yo no he hecho un desplegado de campaña, y confío en que lo vamos a lograr”, declaró.

Sergio Iván Torres Bravo, presidente de la Red Nacional de Asociaciones Policiales, dijo: “Sí nos ha costado mucho trabajo” reunir las simpatías, pero adelantó que no se da por muerto.

“Pensábamos que iba a ser una cosa más sencilla, pero no ha sido así, nos ha costado mucho trabajo, vamos a esperar al final a ver si lo logramos, yo espero que así sea, yo vivo de la esperanza”, expresó.

Finalmente, José Jaime Enrique Félix, rector de Instituto de Graduados en Administración en Zacatecas, sostuvo que es tan difícil reunir las firmas que él propone que se modifiquen los parámetros.

“El tope de 150 mil firmas me parece una locura. Parecía fácil al principio, pero ahora todo mundo está teniendo dificultades, el sistema que nunca ha dejado de fallar.

“Yo sinceramente creo que ni Xóchitl tiene 150 mil firmas, ni ella ni nadie, y yo creo que, dada esta realidad, lo que se debe hacer es quitar el parámetro”, aseveró.