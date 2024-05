El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, confió en que las y los capitalinos optaran por el voto útil este 2 de junio.

Ante las recientes declinaciones de candidatos de Movimiento Ciudadano, insistió en que esta es una elección de dos, y se dijo tranquilo “porque la gente de esta Ciudad está muy consiente del voto útil y eso va a pasar el 2 de junio en las urnas”.

En entrevista, tras asistir a un evento en la Gustavo A. Madero, subrayó que todos quienes quieran un cambio en esta Ciudad son bienvenidos a su movimiento, y pidió, una vez más, al Gobierno capitalino sacar las manos de la elección y aceptar los resultados que se den en las urnas este 2 de junio.

“Se los he dicho desde el día uno, son bienvenidos (personas de otros partidos que quieran un cambio); lo que también le quiero pedir al Gobierno es que saque las manos de la elección, que deje a la gente votar, que deje elegir con libertad y, sobre todo, que respeten los resultados, eso es lo más importante”.

En este sentido, comentó que persiste la persecución contra liderazgos que se suman a su campaña, como Michelle Valadez, presidenta de la agrupación Fortaleza.

Apuntó que estos liderazgos hace seis años apoyaron a Claudia Sheinbaum y ahora quieren un cambio en la Ciudad, por lo que están siendo perseguidos por el gobierno morenista.

“No nos van a amedrentar, a todos estos liderazgos de los digo: los voy a acompañar hasta el final… Hoy deciden apostar por el proyecto de Santiago Taboada en la Ciudad y tienen ya amenazas desde la Fiscalía, que en cualquier momento giran orden de aprehensión en su contra. Le digo una vez más al Jefe de Gobierno que saque a la policía, que saque a la Fiscalía de la elección, que aprendan a perder, no solamente la Ciudad ya la perdieron, ya perdieron la Gustavo A. Madero, Taboada va a ganar en la Ciudad de México y este es un reflejo de su nerviosismo y no lo vamos a permitir”, apuntó.

Durante su discurso en la GAM, el candidato del PAN, PRI y PRD se comprometió a construir una Ciudad de México con una mejor calidad de vida.

“Quiero construir una Ciudad en donde la calidad de vida sea buena para todos y todas, y les voy a decir algo: no nos podemos acostumbrar a los malos servicios, no podemos decir ‘bueno, pues aquí nos tocó vivir’, no, a eso no quiero a que nos acostumbremos, la calidad de vida no cuesta, no depende su ganas mucho o poco, la calidad de vida son condiciones que pone el Gobierno para que, sin importar dónde vivas, vivas bien, esa es la Ciudad que queremos construir”, aseveró.

Asimismo, aprovechó su discurso para aclarar que no busca aumentar la tarifa en el Metro.

“Se atrevieron a decir hace algunas semanas que lo que queríamos no era mejorar el Metro, sino subir el precio, se los digo aquí en Gustavo A. Madero: el Metro se queda en 5 pesos, pero va a servir el Metro porque yo quiero que esta Ciudad se mueva más rápido ¿saben cómo vamos a disminuir el tránsito? Ayudando al transporte público, al Metro y al transporte público concesionado”, dejó claro.

Santiago Taboada subrayó que no quiere que nos sigamos acostumbrado a vivir en una Ciudad con deficiencias en transporte, salud y seguridad.

También recalcó que regresará el Médico en Tu Casa, y se mejorarán las condiciones de las escuelas.

Se despidió con tres mensajes: tomen lo que les dan y voten por el PAN; díganles que sí y voten por el PRI; y tomen lo que les den y voten por el PRD.





