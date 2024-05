Tras insistir en que la corrupción en el gobierno de la 4T es escandalosa, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser “alcahuete” y proteger a sus colaboradores y a sus hijos corruptos.

Entrevistada en el marco de su reunión con el Consejo Nacional Agropecuario, Gálvez Ruiz pidió al mandatario que investigue los casos de corrupción y desfalcos en su administración y no se espere a que lo haga Estados Unidos

“Este gobierno resultó corrupto, pero sobre todo el Presidente resultó un alcahuete con los corruptos de su gobierno, empezando con sus hijos. Se lo digo claramente. (…) Él tiene las pruebas. Él tiene al SAT. Él tiene a la fiscalía. Él podría investigar. Pero vean lo que pasó con Ignacio Ovalle hoy. Él mismo reconoció que hubo un quebranto. Por lo menos de 14 mil millones de pesos. Dijo, ay, es que se juntó con priistas. Le echó la culpa. Y Nacho Ovalle está en su gobierno cobijado ante la corrupción. Hay evidencias de la corrupción de Ana Gabriela Guevara. ¿Dónde está Ana Gabriela Guevara? En la Conade. Y hay gente en la cárcel donde aseguran que Ana Gabriela Guevara sabía de estos quebrantos”, advirtió.

Xóchitl Gálvez insistió en que se investigue la relación del presidente de Morena, Mario Delgado, con la red delictiva de importación ilegal de combustible.

“Son unos bandidos. No me han podido desmentir del robo del combustible, ¿verdad? No ha salido el SAT a decirme que es falso el dato de que entraron al país 150 millones de barriles de gasolina sin pagar impuestos. Son datos del SAT. Señor presidente, investigue ese robo. Aquí en México tendría que haber una investigación sobre los Carmona, sobre Mario Delgado. Aquí en México. No espere usted a que sea investigado en Estados Unidos. Aquí en México se puede abrir esa investigación porque hay demasiados testimonios de lo que pasó con Carmona”.

-¿Usted presentaría una denuncia? -se le cuestionó.

“Ya está presentada, ya está presentada la denuncia. Hay todas las pruebas del mundo de las bitácoras de vuelo entre Carmona y Mario Delgado. Hay pruebas de las reuniones que tenían, de las camionetas que usaba. Simplemente no se ha querido ver. De esto se habla desde hace tres años en México. Y bueno, el reciente asesinato aquí en Polanco del segundo de a bordo de las aduanas en ese tiempo. Pareciera que alguien quiere limpiar a los testigos. Todos esos son elementos que al gobierno le deberían de dar información para abrir una investigación de México y no solo esperar a que en Estados Unidos se investiguen estos casos”, puntualizó.

