El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, aseguró que la movilización de la Marea Rosa que el domingo inundó el Zócalo capitalino confirmó que ya ganaron la Ciudad de México.

“Lo que ayer vimos es la muestra de que ya perdieron la Ciudad, ayer ganamos la Ciudad de México. Esa concentración orgánica no necesitó gente de otros estados, espérense a ver lo del cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, porque de la Ciudad de México no van a llenar esa plaza, y ayer les demostramos que la derrota es clara”, comentó durante la rueda de prensa semanal con candidatos a las alcaldías.

Criticó que el gobierno local diga que únicamente asistieron 95 mil personas a esta movilización. “Ellos pondrán las cifras que quieran, pero lo que ya saben es que van a perder”, expuso el panista.

En este sentido, apuntó que los eventos recientes de la candidata presidencial de Morena en la Ciudad de México buscan levantar a Clara Brugada.

“Es evidente lo que está pasando, no levantó su candidata: ya le aventaron a Marcelo [Ebrard], ya le ponen a Omar [García Harfuch], ya le ponen a quién sabe cuántos en el escenario y nada más no, y ya le ponen a Claudia [Sheinbaum], no levantó y no va a levantar”, aseveró.

El candidato del PAN, PRI y PRD comentó que el de ayer fue su gran cierre de campaña y que durante los próximos días realizará cierres regionales en las 16 alcaldías.

En entrevista posterior explicó que el INE fiscalizará los gastos de esta Marea Rosa y se los dividirá a él y a Xóchitl Gálvez.

De igual forma, dejó claro que había más gente vestida de rosa en esta marea que de los colores del PAN, PRI y PRD.

Por último, aseguró que es un demócrata, por lo que respetará los resultados del 2 de junio. “Yo lo he dicho desde el principio, soy un demócrata y espero que los que pierdan acepten su derrota”.

Violencia continúa, denuncian

Candidatos a alcaldes de Va por la CDMX señalaron que sigue la violencia en sus recorridos y denunciaron que Morena está usando el reparto de agua como botín político.

De igual forma, durante su rueda de prensa semanal, anunciaron que un exoperador político de Marcelo Ebrard se sumó a su movimiento.

La candidata Karen Quiroga presentó a Longinos García, exdelegado de Iztapalapa, quien se sumó a la campaña de Va por la CDMX. Hace unos meses coordinaba la precampaña de Marcelo Ebrard en la zona oriente. Longinos García aseguró que no son mercenarios y que el único que puede cambiar el rumbo de la Ciudad es Santiago Taboada.

Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que durante la semana pasada ha vivido en carne propia lo que sufren miles de víctimas: la revictimización. Detalló que parece que buscan que se “caiga el caso” o encubrir este atentado. “Su prioridad no es buscar al autor intelectual”.