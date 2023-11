El dirigente de Morena, Mario Delgado, señaló que el anuncio de las candidatutas a las nueve gubernaturas se retrasó debido a que están revisando las reglas de paridad para postular a cinco mujeres, por lo que deberán elegir a más mujeres pese a no haber ganado sus respectivas encuestas.

En conferencia de prensa, estimó que van a haber más hombres que ganen las cosas encuestas para la candidatura, por lo que se tendrá que valorar en cuáles se postulan a cinco mujeres que sean más competitivas.

"Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres. Y queremos postular cinco mujeres, entonces va a haber, por lo menos, dos, tres, cuatro hombres que ganando su encuesta, no van a ser los coordinadores", apuntó.

Sostuvo que no quieren que estás decisiones generen una ruptura en el movimiento, como ocurrió con Ricardo Mejía en Coahuila, tras rechazar el resultado de la encuesta.

"Él sintió que la encuesta, como no ganó, no le gustó, pues traicionó y dividió. Entonces, queremos vacunarnos de que no haya berdejazos y por eso tiene que haber mucha claridad en la regla de género", apuntó.

Por otra parte, subrayó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena analiza las denuncias en contra de la publicidad de los aspirantes, y que en caso de proceder, podría poner en riesgo su candidatura.

"Se los advertimos en la convocatoria para estas nueve entidades, que de proceder alguna de estas sanciones, puede dejarlos sin derecho a participar", expuso.

