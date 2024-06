La baraja de Audi para la Fórmula 1 en 2026

La máxima categoría busca replantearse en un par de años con una nueva reglamentación, la cual busca sacudir las hegemonías de equipos, yendo un poco en contra de lo que ha sido del deporte motor del más alto nivel, en donde escuderías como Ferrari, Mercedes y Red Bull han impuesto eras de dominio en las últimas tres décadas. En este contexto, la marca alemana Audi ingresa al Gran Circo, apostado por ser competitiva lo más pronto posible.

La firma germana de los cuatro aros es sin duda alguna, de las más competitivas del mundo en cuanto a automovilismo se refiere, y ha sido campeona en donde se ha parado, desde el Campeonato Mundial de Rally en el cual incluso fueron los inventores de la tecnología Quattro, el extenuante Rally de Dakar donde ganaron por primera vez este año con tecnología eléctrica, hasta las 24 Horas de Le Mans con el inolvidable R10. No debería dudarse que su ingreso a la F1 es para levantar campeonatos, pero en el famoso “estanque de pirañas” las cosas no son siempre como deberían ser. El compromiso de Audi con su entrada en Fórmula 1 es alto, tan es así que desde el año pasado ya trabaja en el desarrollo de su propio motor. Pero el motor no lo es todo, ya lo vimos con Renault que ganó cuatro campeonatos consecutivos de la mano de Red Bull y Sebastian Vettel de 2010 a 2013, y que con equipo propio desde 2016 no ha podido alzar uno solo.

Toyota también lo intentó de 2002 a 2009 con su escudería y nunca pudo ser competitivo, buscando revalidar su lugar como la marca de autos más vendida en el mundo. Así que conjugar todos los elementos necesarios para triunfar en la categoría reina del deporte motor no es tarea sencilla.

Audi ha elegido a un piloto alemán para su alineación, cumpliendo con las virtudes de experiencia y paciencia. Nico Hülkenberg de 36 años ha competido en siete diferentes equipos y tiene la poco honrosa marca de ser el piloto con más Grandes Premios disputados sin subirse a un podio, así que si debe esperar unos años más en Audi para lograrlo no le incomoda.

La moneda está en el aire para Audi, y 2025 está a la vuela de la esquina.