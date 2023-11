El secretario General del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México, Jesús Sesma, reculó y afirmó este miércoles que apoyará, sin vacilaciones, a quien gane la encuesta interna para definir al coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación en la capital del país.

Apenas ayer afirmaba que valorarían no acompañar a Morena en caso de que Omar García Harfuch no fuera el ganador de esta contienda interna; no obstante, hoy afirmó que apoyará a quien gane, sea quien sea.

“Me mantendré respetuoso y acataré en todo momento las decisiones que mi partido tome en el ámbito nacional con miras a ese proceso electoral y, en el caso del procedimiento que se está llevando a cabo para designar a quien coordinará la defensa de la transformación en la Ciudad de México, también me comprometo a apoyar, sin vacilaciones, a la persona que resulte ganadora en la encuesta para dar continuidad al proyecto, tal como lo afirmé desde un principio”, afirmó en un escueto comunicado.

Asimismo, indicó que como dirigente del PVEM siempre ha apoyado y lo seguirá haciendo, sin titubeos, la transformación que ahora encabeza Claudia Sheinbaum en todo el país. “No tengo la menor duda de que ganaremos y saldremos adelante, junto con Morena y con el Partido del Trabajo, en las elecciones del próximo año”.

Manuel Velasco reafirma compromiso del PVEM con la 4T

Por medio de redes sociales, el senador Manuel Velasco, comentó que el Partido Verde Ecologista de México está comprometido con el proyecto de transformación en unidad con Morena y el Partido del Trabajo (PT)

En su cuenta de Twitter, informó que en dicho proyecto, representado por Claudia Sheinbaum, el partido está comprometido sin condiciones ni regateos, además de estar listos para ganar las 9 gubernaturas.

Velasco, afirmó que el Partido Verde respeta el proceso de designación de las coordinaciones estatales y apoyará a quienes resulten ganadoras o ganadoras en el proceso interno de Morena.

Por lo que escribió: “entendiendo que nuestra lucha común no está condicionada a personas, sino a la defensa del proyecto que nos une”.

Estamos comprometidos con el proyecto de transformación que representa la Dra. @Claudiashein sin condicionamientos ni regateos, y el @partidoverdemex en unidad con @PartidoMorenaMx y @PTnacionalMX estamos listos para ganar las 9 gubernaturas. 1/2 — Manuel Velasco (@VelascoM_) October 31, 2023

