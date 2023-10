Vocero de Brugada reprueba dichos del Verde-CDMX sobre si Harfuch no es el abanderado César Cravioto advierte que los comentarios de Jesús Sesma, quien dijo valorar la alianza si el candidato no es Omar García, no abonan a la democracia interna en el movimiento

El senador de Morena, César Cravioto. Foto: Especial