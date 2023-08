El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció esta tarde que el PRI apoyará a la senadora Xóchitl Gálvez para que encabece la candidata presidencial del Frente Amplio por México.

En el CEN del PRI, afirmó que las encuestas no le favorecen a la senadora priísta Beatriz Paredes, por lo que decidieron apoyar a Gálvez.

"Los 32 comités directivos estatales, los 2 mil 450 comités directivos municipales, los 90 mil seccionales en el país, nuestros sectores de organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio Por México", aseguró.

"Nos honra que nuestra compañera Beatriz Paredes Rangel haya llegado al final" expresó Moreno en la reunión que se llevó a cabo esta tarde junto a militantes del PRI.

Declina a presidir la Cámara de Diputados

Asimismo anunció que él tampoco contenderá por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, como se había especulado en los últimos días .

"He pedido y le he solicitado a mi coordinador en la Cámara Baja, y a las y los diputados federales que son nuestros pares, que no me propongan para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política, a nosotros nadie nos va a decir que no, aquí hay categoría, aquí hay inteligencia", señaló.



