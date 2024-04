Guadalajara.— A unos días de haber iniciado la campaña, Juan Alcaraz Virgen, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Pihuamo, Jalisco, renunció a la contienda; el hecho se da tres semanas después del asesinato del alcalde con licencia de ese municipio, Humberto Amezcua, quien pretendía reelegirse compitiendo por la coalición PRI-PAN-PRD.

Sin dar mayores explicaciones sobre su decisión, Amezcua Virgen publicó una carta en sus redes sociales para hacer pública su decisión y asegura que siempre ha buscado ayudar a su comunidad “como hombre de campo, sin ser político”.

“Quienes me conocen saben que siempre he sido un hombre que habla con la verdad y de frente, y con ese mismo ánimo me dirijo a ustedes para informar que, después de una reflexión personal y familiar profunda, he decidido retirarme de participar como candidato a la presidencia municipal para la elección del próximo 2 de junio”, señala el exaspirante en la carta.

El excandidato señaló que no ha recibido presiones o amenazas que influyan en su decisión y agradeció al partido que lo postuló por su respaldo y confianza hacia su candidatura, pero apeló a la comprensión de sus compañeros de planilla ante esta determinación.

“Seguiré sirviendo a todos ustedes como regidor hasta concluir el mandato que me otorgaron en las pasadas elecciones y trabajando desde mi trinchera para contribuir a la paz y la armonía de nuestro pueblo”, concluyó.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco ya fue informado oficialmente de la renuncia de Amezcua Virgen y aunque hasta ahora la coalición Fuerza y Corazón y el partido Movimiento Ciudadano mantienen registradas sus planillas ante la autoridad electoral, no han nombrado un candidato sustituto.