La candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, retó a su adversaria de Morena, Claudia Sheinbaum, a que responda dónde está el dinero de las dos casas y los dos departamentos que tenía en 2018 y que vendió, pero no declaró.

“Efectivamente, su última declaración no está y pues habría que preguntarle si no mandó el dinero con su mamá a los paraísos fiscales en el Panama Papers para no pagar impuestos.

- ¿Sería un ilícito esconder el dinero sin pagar impuestos?, se le preguntó.

“Pues ella tiene que salir a decir qué pasó con las casas porque, efectivamente, en su declaración del 2018 había estas casas. Ya sé qué va a decir, que las donó”.

En entrevista, reiteró que Morena sacó de contexto sus declaraciones para hacer pensar a los mexicanos que los llamó güeyes por no contar con un patrimonio a los 60 años, cuando era claro que se refería a Sheinbaum.

También se refirió al fallo del Instituto Nacional Electoral (INE), que desechó su propuesta para que se cancelen la mañaneras del presidente López Obrador.

“Pues mira, el INE dice que ya el Tribunal declaró. Yo lo único que le pido al Presidente es que se deje de meter en elección. El Presidente usa la ‘mañanera' para denostarme, para decir mentiras. Él fue el que creó esta idea de que yo quiero quitar los programas sociales. Es el Presidente el que empezó con esa mentira en una ‘Mañanera’ en el mes de noviembre de 2022”, recordó.

