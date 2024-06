Panistas destacados reconocieron la derrota en las urnas y advirtieron que se requiere hacer un análisis profundo de los resultados de la votación que obtuvo la alianza opositora el domingo pasado.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, Gustavo Madero y Damián Zepeda coincidieron en que el tablero político cambió por completo, y que Morena tendrá un poder “cuasi hegemónico”, que desde su punto de vista será perjudicial para México.

Detallaron que antes de hacer juicios sumarios contra la oposición por su contundente derrota, habrá que preguntarse por qué la ciudadanía no dio un voto de castigo a Morena en los estados donde hay altos índices de violencia y falta de resultados, y por qué en su lugar “la mayoría de los mexicanos decidieron regresar a un modelo político de concentración del poder con tintes presidencialistas, autoritarios, opacos y discrecionales”.

El exlíder nacional del PAN, Madero Muñoz, advirtió que los resultados anticipan la salida de Marko Cortés al frente de la dirigencia nacional: “Él ya va a querer salir cuanto antes, él va a convocar a la renovación inmediata de la dirigencia y se va a ir al Senado, pero el problema lo van a tener Acción Nacional y el PRI, y eso es algo que se tiene que revisar a profundidad”, subrayó.

Quien fue presidente del PAN de 2010 a 2015, dijo que con una presencia cuasi hegemónica de Morena, no habrá contrapesos: “Presentará un gran reto para los que somos luchadores de la democracia, la tolerancia, la inclusión, de la probabilidad de los pesos y contrapesos”.

Madero Muñoz expuso que el error de la oposición fue no leer bien los intereses y los ánimos de la mayoría de la población.

Reconoció que la oposición creyó que la ciudadanía daría votos de castigo a Morena, principalmente en entidades que consideran descompuestas, algo que no ocurrió.

“Parece que la población en general no valoró con un voto de castigo los elevados índices de violencia, la falta de resultados en el combate la corrupción, en materia de salud pública o de educación, parece que eso no fue un tema que pusieran como prioridad a la hora de decidir su votación”, precisó.

Lo anterior, insistió, deberá ser motivo de un profundo análisis.

A su vez, el senador albiazul, Zepeda Vidales, calificó como “positivo” que la ciudadanía vote y decida quién quiere que gobierne en el país, pero reconoció que los resultados de estos comicios “fueron impactantes”.

“Se tiene que abrir un análisis muy profundo de qué fue lo que sucedió, un análisis obligado de por qué la ciudadanía votó así, creo que no se puede simplificar de entrada al ciudadano, elige libremente quién quiere que lo represente y quién no quiere que lo gobierne. Sería un error decir que estuvo mal el actuar de los ciudadanos, por supuesto cada quien vota en consecuencia, entonces yo lo que creo es que se tiene que hacer ese análisis del por qué tanta ciudadanía votó a favor de Morena”, indicó.

Por lo pronto, alertó, Morena ya tienen todas las garantías, los recursos, las herramientas y el andamiaje para modificar la Constitución Polítuca acorde a su interés, visión e, incluso, capricho.

“Hay que ver hacia adentro. De otros partidos no puedo hablar, pero si del mío, y yo creo que claramente hay decisiones que no sirvieron y otras que no se tomaron, pero no es momento de juicios sumarios, el análisis debe ser global, y yo lamento mucho, como demócrata que soy, el que una sola fuerza política tenga mayoría sin contrapeso en el país, es muy delicado, esta mayoría no es sana para una democracia”, remarcó Zepeda Vidales.