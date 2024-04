“No vamos a permitir que nos roben la elección”, aseguró el candidato de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, durante una gira por la alcaldía Xochimilco, donde llamó a la ciudadanía a salir a votar “sin miedo”, el próximo 2 de junio.

Posterior a su discurso y en entrevista con medios, Taboada indicó que este 2 de junio no se dejarán robar la alcaldía Xochimilco y que cuidarán el voto.

“Esta elección, va a ser la elección que más gente participe en la ciudad en su historia. Y lo que vamos a hacer, porque ya pasó en el 2021, porque no hay casualidades, todas las alcaldías están por encima del 50 % de participación”, indicó.

“Ahora lo vamos a hacer, ahora Xochimilco no la van a robar; Xochimilco, vamos a cuidar las casillas. La vez pasada aparecieron votos demás en urnas, 5 mil votos nulos. Lo que vamos a hacer es defender la Ciudad, defender Xochimilco, defender muchas alcaldías y no vamos a permitir que nos roben la elección, por eso la gente tiene que salir a participar”, enfatizó.

Precisó que confía que el cierre de las campañas no sea violento, “nosotros esperamos que eso no pase. Lo que es una realidad es que ellos ya están dispuestos a todo, porque saben que van a perder la ciudad. Ese es su nivel de desesperación, pero como se los dije, se los digo hoy, Aquí los espero, yo no me voy a doblar, yo les he demostrado que durante los 3 años los he enfrentado y en 30 días, ya vamos de bajadita”.

Llamó a la gente a salir a votar sin miedo

Durante su discurso en el pueblo de San Gregorio, en Xochimilco, el abanderado del PRI, PAN y PRD sostuvo que sus contrincantes han amenazado a la gente de que les quitarán programas sociales si votan por él, porque lo subrayó que, al contrario, incrementará programas sociales.

Indicó que sus contrincantes están enojados y nerviosos, “porque ganamos el segundo debate”.

“Necesito que me ayuden para ganar la Ciudad de México y ganar Xochimilco. Yo les pido que no tengamos miedo. Quedan 30 días donde tenemos que convencer, tenemos que animar y decirle a la gente que falta muy poco para que ya se vayan”.

“Vayan con la familia, con los amigos, con los del trabajo a votar. Y que sin miedo, porque van a empezar a escuchar muchas mentiras porque están nerviosos, enojados porque les ganamos el debate, pero se van a poner más nerviosos y enojados porque les vamos a ganar la Ciudad de México”, concluyó.









