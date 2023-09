La aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada informó que no quiere una metrópoli de clases sociales ni de códigos postales.

La morenista quien aspira a obtener la Jefatura de Gobierno en el 2024, acudió el viernes a la alcaldía Benito Juárez y este sábado estuvo en la explanada de la demarcación de Tláhuac, donde presentó resultados que obtuvo durante su gestión como alcaldesa de Iztapalapa.

“Soy una mujer que cree en la democracia. Nací en el Poniente, me fui a vivir al Oriente y hoy regreso porque quiero la unidad. No una ciudad dividida; no una ciudad de clases sociales; no una ciudad de códigos postales que excluyen a la mayoría o a una parte. Quiero una ciudad que pueda tener lo mejor y salga adelante”, refirió en Benito Juárez.

Lee también: Captan a simpatizantes de Clara Brugada borrando barda de Omar García Harfuch

Entre las acciones que destacó se encuentra las Utopías en la alcaldía Iztapalapa, así como las acciones en materia de seguridad que implementó en la demarcación.

Foto: Especial

Durante su visita a Tláhuac, Brugada señaló que la demarcación representa para esta ciudad un tesoro, “un lugar donde se juntan los pueblos originarios y la ciudad lacustre que se debe recuperar. Aquí se produce oxígeno, agua y alimentos”.

“ Somos conscientes que se debe brindar todo el apoyo a los productores rurales para que continúen sembrando y alimentando a esta capital, y se siga manteniendo verde esta zona”, concluyó.

Lee también: PERFIL. Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa que buscará la Jefatura de Gobierno de la CDMX