San Cristóbal de las Casas, Chis; 31 de mayo.-

En los municipios de Chicomuselo, Pantlehó, no habrá elecciones este 2 de junio, para elegir a presidenta de la República, gobernador, alcalde, diputados federal y estatal, debido a que un grupo de desconocidos quemó la paquetería y en el segundo municipio, por la violencia de dos grupos armado.

En los primeros minutos de este viernes, un grupo de hombres ingresó al domicilio del Consejo Municipal Electoral de Chicomuselo, ubicado en la Avenida Central Poniente, en el centro de la población, para romper las puertas, rociar gasolina y quemar la paquetería que sería entregada al Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso de este domingo. Durante la agresión, no resultaron personas heridas, informó el Instituto de Elecciones de Chiapas, que interpuso demanda ante el Ministerio Público. “El personal se encuentra a salvo”, explicó.

Hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en los 123 Consejos Municipales de Chiapas que organizarán las elecciones este domingo.

Debido al conflicto poselectoral en Pantelhó, donde dos grupos armados se disputan el control del municipio, no se instalarán casillas. “Tenemos complicaciones en el municipio de Pantelhó donde no hemos podido ingresar y muy probablemente no sea posible llevar la elección en todo el municipio”, dijo la delegada del INE en Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez.

En ese lugar, donde se instalarían 48 casillas, en las últimas horas cuatro personas perdieron la vida como consecuencia de los enfrentamientos entre los dos grupos armados que se disputan el poder.

En sesión extraordinaria, el Consejo Distrital 8 del Instituto de Elecciones de Chiapas anunció en la noche del viernes, la cancelación de elecciones en Chicomuselo, donde se instalarían 45 casillas.

Aunado a esto, habitantes de las comunidades La Pinta, Nueva Morelia, BarrioPacayal, Nuevo Pacayal, Jalentón y Piedra Labrada, los habitantes han huido de sus hogares, por la violencia de dos grupos criminales que se mantienen enfrentados desde principios de mayo.

El otro municipio donde no habrá elecciones es Pantelhó, municipio sumido en la violencia.

Totolapa

En Totolapa, un grupo de hombres interceptó los vehículos en que era transportada las boletas que se usarían para la jornada de este domingo y ante la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), fueron quemadas a pocos metros de la sede del Consejo Municipal, ubicado sobre la avenida Adolfo López Mateos.

Los hombres sacaron de los vehículos las boletas y les prendieron fuego, informó la Fiscalía General de Chiapas, pero no hubo personas lesionadas durante el momento que los hombres arrebataron la paquetería a los oficiales que la custodiaban.

En Totopala acusaron a un hombre identificado con el alias de “Paco Loco”, como el que encabezó el grupo que quemó las boletas ante la mirada de decenas de ciudadanos que pasaban por el lugar.