San Pedro Pochutla.— Es domingo al mediodía. Benito y su hijo Alan participan en la limpieza comunitaria de la playa de Puerto Ángel, una de las comunidades pesqueras más dañadas por el paso del huracán Agatha, que impactó en tierra oaxaqueña el pasado 30 de mayo.

Ambos pescadores prefirieron levantar los troncos, restos de palmeras y plástico que el mar arrojó a la playa, que ir a votar en la casilla especial que el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló en San Pedro Pochutla para que los habitantes del pueblo votaran a fin de renovar la gubernatura de Oaxaca, pues el grado de desastre no permitió la instalación de casillas.

Benito Quiroz Juárez lleva siete días limpiando la playa junto a sus compañeros. No le queda de otra; si no lo hace, no podrá salir al mar a pescar y por lo tanto no tendrá recursos para mantener a su familia, así que su abstencionismo no lo inquieta.

Es más, este pescador considera que su decisión de no votar es una manera de castigar a los gobiernos de los tres niveles, por la falta de respuesta y apoyo a los damnificados.

“Pues la verdad la autoridad del pueblo determinó que no se instalaran las casillas, y tienen razón, no ayudaron en nada [las autoridades]. Sí, el Ejército nos dio una cajita de despensa, pero no ayudó en nada”, comenta Benito sin dejar de mover su rastrillo de madera, con el que remueve la basura y el lodo que le impiden sacar su lancha.

“A qué voy hasta Pochutla, si aquí necesito limpiar para mañana poder ir a pescar después de una semana”, agrega.

A cuatro kilómetros de Puerto Ángel está Zipolite, otro de los puntos dañados por el huracán. Aquí tampoco se instalaron casillas, pues los habitantes así lo solicitaron. “No están para votaciones, todos están asimilando las pérdidas y priorizando la limpieza”, explica David Rodríguez, agente municipal.

En este destino nudista, 70% de los negocios y viviendas quedaron destruidos: un total de 300 restaurantes, así como bares y hoteles, por lo que la limpieza aún no concluye.

A dos kilómetros de distancia, y perteneciente al municipio de Santa María Tonameca, está el Pueblo Mágico de Mazunte, también devastado.

Aquí, los habitantes tomaron las urnas y boletas de dos casillas, que las autoridades electorales insistían en instalar en la destruida explanada municipal, y las quemaron.

También en la cabecera de Santa María Tonameca y en Barra de Copalita, agencia de San Miguel del Puerto, los habitantes quemaron boletas y urnas para protestar por la ausencia de apoyos a los damnificados.

En Tonameca, incluso, se amenazó con un bloqueo carretero si los apoyos no llegan a partir de hoy.

Las autoridades informaron que, de un total de 223 casillas contempladas en el Distrito Local Electoral 25, con cabecera en San Pedro Pochutla, sólo se instalaron 192. A nivel estatal, se establecieron 5 mil 648 casillas de las 5 mil 659 aprobadas, por lo que se alcanzó 99.8% y no se instalaron 22 por protestas, como las de los damnificados.

Estas se suman a las 33 casillas previamente dadas de baja por diversos conflictos y a las 48 canceladas con antelación por los amplios daños causados por Agatha.