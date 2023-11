La edil de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, afirmó que ella tiene una sola cara y solo está con la alianza opositora, aunque advirtió que el día que haya traición o no sé cumpla con los acordado, se retirará de la misma.

En un evento en el que presentó a los miembros de su gabinete que concluirán su administración, la edil se pronunció por "acabar bien" el encargo que obtuvo en las elecciones de 2021.

"Yo no tengo dos caras, tengo una, tengo una sola forma de ser. Yo no puedo (estar) aquí y allá, porque el que juega con dos amos, siempre con una va a quedar mal, así que por favor, quiero dejar claro cómo es la forma de trabajo. Aquí vamos en una sola línea y la línea es con la alianza; el día que a mí la alianza me traicione o no cumpla con lo acordado, entonces diré: muchas gracias, me retiro; pero nada de traiciones, porque eso es de gente basura, de gente sin principios, son valores, sin palabras y gente a la que no le importa la ciudadanía", señaló.

Presenta gabinete para concluir su administración

Desde el Club de Banqueros de México, en el Centro Histórico, la edil hizo énfasis en el trabajo que desempeñan los directores territoriales de la demarcación, a quienes pidió seguir trabajando de la mano como se ha hecho hasta ahora.

Para el último año de la administración, el gabinete de la alcaldía Cuauhtémoc estará comformado por Gabriela Rodríguez, secretaria; José David Sánchez Cavazos, coordinador general de Planeación del Desarrollo y Buena Administración; Juan Pablo Gómez Mendoza, secretario particular de la alcaldesa; Abraham Ponce de León, encargado de la Dirección General de Gobierno; Ariel Francisco González Gama, director general de Servicios Urbanos; Javier Vertiz Macías, director general de Obras y Desarrollo Urbano; José Guadalupe Medina Romero, director general Jurídico y de Servicios Legales; Héctor Manuel Ávalos, director general de Administración; Marlon Ávalos García, director general de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos; Jorge Luis García, director general de Desarrollo y Bienestar; Raúl Ortega, director de general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil; Norma Patiño, coordinadora de asesores y Carlos Velasco, director de Comunicación Social.

