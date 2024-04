En respuesta a los señalamientos que hicieron en su contra esta mañana candidatos de la Alianza Va X la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno Martí Batres rechazó que intervenga en el proceso electoral local, y expuso que quienes hacen esas aseveraciones confunden las funciones de su administración con las de la Fepade capitalina.

Tras dar el reporte del operativo por la contaminación del agua en Benito Juárez, el mandatario aprovechó para aclarar que no se ha metido, ni se va a meter en la elección local, y por tanto no va a entrar en debates con candidatos de la oposición, ni de ninguna fuerza política.

“Sin embargo, sí quiero subrayar de manera clara y tajante que el Gobierno de la Ciudad de México no interviene en el proceso electoral. Rechazo absolutamente cualquier tipo de acusación y señalamiento. No interviene el Gobierno de la Ciudad de México y no va a intervenir”, insistió Batres.

Además precisó que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fepade) es un organismo autónomo, cuyo titular es nombrado por el Congreso capitalino, por lo que consideró absurdo que se pretenda tratar de atribuirle al Gobierno local las decisiones que toma dicha institución.

