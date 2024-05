Luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revocar la suspensión definitiva con efectos generales, que mantiene congelada la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los ministros del máximo tribunal de justicia.

En su conferencia mañanera de este jueves 16 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador llamó “empleados del supremo poder conservador” a los ministros de la SCJN, tras el rechazo al proyecto de la ministra Lenia Batres.

“Nada, ya lo sabíamos”, dijo al mencionar que “los ministros de la Corte violan la Constitución porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República”.

Lee también Corte mantiene freno a eliminación de fideicomisos del Poder Judicial; rechazan proyecto de Lenia Batres

Acusó que “de manera leguleya” le dieron la vuelta y crearon los fideicomisos: “Y aun cuando el Poder Legislativo los canceló, ellos no hicieron caso porque son parte del supremo poder conservador, no son el supremo poder conservador, son empleados del supremo poder conservador”.

Aseguró que hay ministros que están al servicio de las corporaciones económicas.

“Por eso, lo de ayer, pues no debe ser motivo de sorpresa porque lo que se estaba buscando era que se cancelaran esso fideicomisos y ellos han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos, ellos no representan al pueblo, no garantizan la impartición de justicia, ellos están ahí para defender a grupos de intereses creados”, dijo.

El presidente López Obrador insistió en una reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía.

Lee también Empresa española presenta demanda millonaria contra periodista que denunció presunto despojo a indígenas en Riviera Maya