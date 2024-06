El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acudió a Junta Distrital Federa 17 en Álvaro Obregón a respaldar la defensa del voto ante el cúmulo de irregularidades y criticó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde por dar resultados electorales como en tiempos de Manuel Bartlett.

A pregunta expresa de EL UNIVERSAL, el panista dijo que este distrito como la mayoría del país registró serias irregularidades por lo dijo que se revisarán las sábanas electorales y donde existan inconsistencias se pedirá voto por voto.

"Es muy penoso que a esas horas de la noche no solo se haya dado un resultado del conteo lento, porque no fue rápido, del resultado electoral, pero no solo de la elección presidencial, sino que también se haya dicho que habíamos perdido mayoría, más bien que Morena había ganado la mayoría calificada en el Senado de la República, realmente eso es inadmisible, y más cuando es claro que no es de esa manera y quien está tomando también un rol que no le corresponde, como en los tiempos de Bartlett, es la actual Secretaría de Gobernación.

"¿Cómo es posible que salga ella a informar de los resultados electorales? Perdón, pero eso no le corresponde a quien le corresponde es al árbitro electoral y por ello esto viene a confirmar que esta elección del 2 de junio fue una elección de Estado", acusó Marko Cortés a Luisa María Alcalde.

Insistió que al margen de este recuento “hemos decidido impugnar por violaciones constitucionales la elección del 2 de junio por la intervención del Presidente, el despilfarro de recursos públicos y los Servidores de la Nación”.

Criticó que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con el conteo rápido haya definido que Morena tiene mayoría absoluta en el Congreso lo cual es lamentable.

“Le exigimos al INE y al TEPJF que actúen como verdadero árbitro electoral”.

