Magistrados del TEPJF destacaron la gran participación ciudadana en las urnas el 2 de junio, señalaron que partidos y candidatos tienen las vías jurídicas para impugnar los resultados y recordaron que el 6 de septiembre es la fecha límite para entregar la constancia al triunfador de la Presidencia de la República.

En entrevista la magistrada Janine Otálora Malassis explicó que los partidos y candidaturas tienen los mecanismos legales para impugnar, y el Tribunal está en tiempo para resolverlas.

“Tienen todas las vías jurídicas para presentar las impugnaciones que estimen pertinentes y nosotros los plazos para resolverlas”.

Asimismo, apuntó, respecto al caso de la elección para la Presidencia, recordó que la fecha límite para entregar la constancia es el 6 de septiembre.

“No voy a pronunciarme sobre las pruebas, la fecha límite para entregar la constancia de presidencia electa es el 6 de septiembre, es el plazo máximo”, explicó.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón destacó que las y los ciudadanos demostraron que son el centro de los comicios y con su participación, dijo, nutren la democracia.

“La jornada electoral fue ciudadana y fue de una respuesta pues realmente con mucha participación, una jornada pacífica y creo que la ciudadanía una vez más demostró que son quiénes son el centro de la Jornada Electoral, organizan las elecciones y con su participación nutren la democracia vibrante mexicana”, consideró.

Respecto a posibles inconsistencias en las elecciones, explicó que después de la jornada electoral, la siguiente etapa es la de los cómputos distritales que iniciaron hoy, dijo que todavía el Instituto Nacional Electoral, a través de los consejos distritales, está realizando los cómputos y ahí los partidos políticos presentan sus argumentos, por ejemplo, posibles recuentos, comentó que después ya vendrá la etapa de resolver los asuntos en tribunales jurisdiccionales.

“Entonces todavía no empieza propiamente la etapa de impugnaciones hasta una vez que concluyan los cómputos distritales, que concluirán este sábado, el domingo estarán entregando las constancias a los ganadores las diferentes autoridades electorales administrativas, a nivel federal el INE y en los estados los institutos electorales estatales, hasta que no concluya esa etapa en realidad no podemos hablar de la siguiente que tiene que ver con los conflictos en sedes jurisdiccionales”, concluyó.

