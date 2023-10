Miguel Ángel Mancera, ex aspirante a la candidatura presidencial opositora, calificó de “falso” el comunicado del Frente Amplio Va por México, al argumentar que no cumplieron con lo que les ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya que no detallan las razones por lo que los apoyos que obtuvo no son válidos, por lo que iniciará una demanda.

Luego que la víspera el Frente Amplio Va por México informó que el 50% de los apoyos presentadas por el senador Miguel Ángel Mancera durante el primer filtro de la contienda interna por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México resultaron falsos: se detectaron el uso de copias de credenciales de elector y captura de datos ilegibles que fueron calificados como “insubsanables”, el exaspirante a la candidatura presidencial anunció que demandará por el incumplimiento de la sentencia.

“La respuesta que me dieron no trae información sustancial, son copias fotostáticas. Es falso lo que dice el comunicado del Frente”, subrayó.

“El día de hoy que afirma haber cumplido lo ordenado por el Tribunal Electoral Federal. Lo cierto es que no recibí detalles ni razones de su decisión, tampoco soporte documental de cada caso que atendiera el mandato de la Sala Superior. Por todo lo anterior: existe un claro incumplimiento de dicha sentencia”, apuntó Mancera.

Indicó que el 10 de octubre llegó al domicilio señalado para recibir notificaciones con motivo de mi impugnación a la resolución del Comité Organizador del Frente Amplio, en un sobre cerrado que contenía una hoja sin firmar y un documento de 15 fojas carente de firmas originales; ambos sin certificar.

“En ninguno de estos escritos se me informó o detalló las razones por las que algunas simpatías se consideraron no válidas. Les comparto también lo señalado en la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF”, concluyó.

