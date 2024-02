Luego de que la dirigencia nacional de Morena denunció que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene metidas las manos en el proceso electoral, Pedro Kumamoto aseguró que sí va su candidatura al municipio de Zapopan.

A través de su cuenta de X, Kumamoto indicó que “para quienes me han estado preguntando si existía la posibilidad de que no se nos permitiría el registro por efectos de una decisión del tribunal, les comparto que no existirá ningún inconveniente”.

Por lo que agradeció a Mario Delgado, Citlalli Hernández y Hamlet Almaguer por “su respaldo y posicionamiento tan claro”.

Cabe mencionar que Morena denunció que las autoridades electorales de Jalisco están al servicio del gobernador Enrique Alfaro, pues han tomado medidas fuera de toda lógica jurídica para "desestabilizar" a la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Indicaron que a tres días de que inicien los registros de candidaturas en Jalisco, la autoridad cambió las reglas para definir candidatos con base en la paridad de género en 20 municipios del estado.

En ese sentido, Mario Delgado exigió a las instituciones electorales que las reglas se apliquen para todas las fuerzas políticas, ya que la determinación que tomaron afectaría únicamente a la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en Jalisco.

¿Peligra candidatura de Kumamoto?

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, explicó que, a tres días de los registros de candidatos, el Instituto Electoral local cambió las reglas en la distribución de género para candidaturas, pero que solo está dirigido a la coalición de "Sigamos Haciendo Historia", la cual incluye partidos locales como Futuro.

"Buscan desestabilizar nuestra alianza, dónde pusimos hombre pongamos mujer, dónde pusimos mujer pongan hombre. (...) básicamente queremos que el gobernador saque las manos del proceso y que las autoridades electorales actúen con imparcialidad", indicó entonces el dirigente de Morena. Y señaló que también la medida se debe aplicar a Movimiento Ciudadano, y a la coalición conformada por el PAN, PRD, y PRI.

Delgado mencionó que, en el municipio de Zapopan, dónde busca ser candidato Pedro Kumamoto, también buscan aplicar este principio de paridad, pero que no lo van a permitir.

Mientras tanto, el diputado federal Hamlet García Almaguer mencionó que, de manera momentánea van a acatar estás reglas que ordenó el Tribunal Electoral de Jalisco, pero que van a impugnar la resolución y en su caso irse al Tribunal Electoral del Poder Justicia de la Federación.

"De manera provincial, Morena va a ajustar sus postulaciones a esa sentencia, eso no significa que en Zapopan no se vaya a postular a Pedro Kumamoto, o qué en otros municipios no vayamos a postular a otros referentes. Lo vamos a acatar en términos jurídicos para el término del registro de coalición", destacó.

