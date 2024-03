Entre menos edad tienen los jóvenes, menos interés muestran para asistir a votar el próximo 2 de junio, dice una investigación realizada por la agencia Dinamic, la cual analizó 11 mil 634 conversaciones en redes sociales de jóvenes de un rango de edad de 18 a 35 años.

“El 15.20% de quienes tienen entre 18 y 25 años de edad aseguraron que no se presentarán en su casilla a votar porque ‘de nada sirve’, mientras que 6.93% de quienes fluctúan entre los grupos etarios de 26 a 35 años de edad mantienen la misma posición reacia a participar”, explicó Dinamic en un comunicado.

En contraparte, señalaron, más de la mitad de los jóvenes internautas de 26 a 35 años de edad que en los últimos 30 días dialogó sobre las campañas presidenciales reveló simpatía por un candidato (53.82%), y en 28.30% de sus comentarios sugirieron a la ciudadanía salir a sufragar.

A pesar de esto, apuntaron que las campañas políticas siguen sin convencer a la mayoría de los jóvenes entre 18 a 35 años de la lista nominal, quienes en redes sociales y de comunicación polemizan entorno al proceso electoral y sobre las actitudes de los candidatos presidenciales.

“La quinta parte de los jóvenes internautas que conocieron información y propuestas de los aspirantes presidenciales no tienen interés en los planteamientos políticos de quienes buscan el máximo cargo de elección popular en el país, ya que en 22.46% de sus mensajes no emitieron juicios de valor al respecto, mientras que en 8.27% de sus interacciones fueron contundentes al asegurar que no saldrán a votar”, señaló la investigación.

Dinamic hizo hincapié en que los grupos jóvenes y jóvenes-adultos entre 19 y 34 años, en concentran más de 33% de la lista nominal, equivalente a 29.7 millones del electorado y señalaron que, en las elecciones de 2018, solo 16 millones de jóvenes asistieron a votar.

Por su parte, informaron que, durante febrero de 2024, se registraron 7 millones 637 mil 192 conversaciones en redes sociales y de comunicación que interactuaron o conocieron información sobre el proceso electoral y las campañas presidenciales.

Con la ayuda de un algoritmo de inteligencia artificial, Dinamic detectó más descalificaciones a la oposición a la cual conceptualizaron como “basura” (10.2%), y en 9.3% de sus interacciones los jóvenes aseguraron que “ya ganó Claudia”.

“La falta de convencimiento ante planteamientos expuestos por los candidatos se visibilizó en 5% de los comentarios, en los cuales se pronunciaron con “mejor voto nulo”, mientras 2.1% consideraron “vota por el menos peor”.

Por otro lado, el estudio informó que hay jóvenes que en sus redes sociales insistieron en “hay que salir a votar” (4.8%), otros expresaron “nos quejamos, pero no votamos” (3.7%) y 4% señaló en sus mensajes ‘pobre México’.

Reiteraron que entre los cibernautas de 18 a 25 años de edad se visibiliza una menor proporción de simpatía hacia cualquiera de los tres candidatos presidenciales (39.15%), al igual que un reducido entusiasmo por exhortar a votar en las próximas elecciones, ya que sólo en 11.72% de sus comentarios se visibiliza dicha iniciativa.

