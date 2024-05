Ecuador y México coincidieron en que un país de Europa podría ser el canal diplomático entre ambos, ante el rompimiento de relaciones luego de que en abril pasado las autoridades ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para capturar al ex-vicepresidente Jorge Glas.

En declaraciones a The Associated Press, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo que hubo una solicitud de México a un tercer país para que “ayude como canal de comunicación diplomático, Ecuador aceptó y pidió el mismo trato”, aunque no identificó qué nación de Europa podría ser.

Por su parte, la canciller Alicia Bárcena indicó que el “gobierno amigo” de Europa que podría ser el canal entre ambas naciones es Suiza.

Luego de que la Corte Internacional de Justicia desestimó la petición de México de ordenar medidas cautelares contra Ecuador tras el asalto a la embajada en Quito, la secretaria de Relaciones Exteriores apuntó que “lo central” de esta decisión es el reconocimiento de la inviolabilidad de los locales diplomáticos, y la no repetición.

“Para mí, lo más importante es que la Corte reconozca y afirme que no puede haber repetición en un acto de violación a un local diplomático, y la agresión a un personal diplomático”, dijo en entrevista este lunes con Leonardo Curzio.

“A mí lo que no me gusta es que estamos reconociendo la palabra de Ecuador, como si fuera una palabra confiable. No fue confiable en un momento dado, a mí me hubiera gustado una afirmación más contundente”, agregó.

“¿Qué garantías hay de que tanto el recinto diplomático de México como, me imagino, las casas de nuestros diplomáticos que tuvieron que salir en condiciones, pues ciertamente de urgencia, se respeten, secretaria?”, se le preguntó.

“Bueno, estamos precisamente en pláticas con algún gobierno amigo que va a ser como el tercer país que va a cautelar nuestros bienes en Ecuador y tanto la residencia como la embajada, y también para poder facilitar el traslado de los bienes de los funcionarios que están aquí, que son 18, ¿verdad? Que verdad que puedan sacar sus cosas, en realidad, y creo que eso puede funcionar”, respondió.

“Pues salieron con sus maletas, ¿no?”, cuestionó Curzio.

“Exactamente, entonces pues tienen todos sus enseres, todos sus bienes, todas sus cosas en Ecuador y tenemos que propiciar que haya un... yo diría un diálogo diplomático, pero no directo, sino lo vamos a hacer a través de un tercer país, que lo más probable es que sea el Gobierno de Suiza”, indicó Bárcena.

