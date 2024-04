El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que las declaraciones de Luis Osvaldo Peralta Rivera, contralor en funciones del INE, quien señaló probables daños al erario por más de 400 millones en la administración pasada del INE, son sesgadas y con intencionalidad política.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Córdova Vianello sostuvo que su administración fue transparente, y que si hay un exfuncionario a quien le han buscado hasta por debajo de las piedras, es a él: “Y nunca me han encontrado nada ni me van a encontrar”.

“Llama la atención dos cosas, la primera que no hay nada concreto, son procesos que están en curso, es decir, no hay ningún asunto que se haya cerrado, y segundo, que el señor que fue a comparecer no es el contralor, es el contralor en funciones, es decir, un funcionario nombrado porque el contralor hoy despacha como director jurídico del Estado de México, en Morena”, expuso.

Este jueves, durante una reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el contralor en funciones, Peralta Rivera denunció presuntas irregularidades en la pasada administración del INE por más de 400 millones de pesos, advirtió que por eso existen varias denuncias contra “los más altos funcionarios”.

“Hay denuncias en curso, no puedo dar detalles por el sigilo de la investigación, lo que sí les puedo decir es que si derivado de las investigaciones y del desarrollo del procedimiento y de su garantía de audiencia, se encontrara que hay responsabilidad administrativa para servidores públicos que aún estuvieran trabajando en el instituto, pues pudiera llegar a la destitución directa y la inhabilitación, son las sanciones que marca la ley”, expuso.

Las investigaciones, explicó, se derivan de una “memoria”, que el INE mandó a realizar al concluir la gestión del anterior presidente del INE, Córdova Vianello.

Al respecto, Pablo Angulo (PRI), puntualizó que se trató de una memoria del trabajo del expresidente del órgano electoral: “Hizo una memoria de todo su trabajo por 11 millones de pesos lo que no solo demuestra opacidad a quienes contrató sino que era un gasto innecesario”.

El diputado priista puntualizó que además de la memoria por 11 millones, en la reunión con el contralor también se habló de otras irregularidades que en su conjunto suman 400 millones de pesos.

“En un aproximado se estiman 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE que no solo no está transparente y opaco sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos. Las sanciones respectivas en los tribunales pueden ser inhabilitaciones definitivas de los funcionarios hasta por 10 años, lo que es una sanción administrativa grave, y también tenemos conocimiento que el contralor ha presentado denuncias contra ex funcionarios del INE, aunque no sabemos contra quienes porque se mantiene el tema de la secrecía, pero sí habló de los más altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral”, expresó.

Al respecto, Córdova Vianello dijo que la memoria señalada por el contralor en funciones, sí se realizó y hay registros de la misma.

“Se entregó esta memoria, yo la tengo, y se presentó al Consejo General antes de que dejara el cargo”, puntualizó, y aclaró que en la reunión de trabajo de este jueves en la Cámara de Diputados, el contralor en funciones habló de indagatorias en curso y no conclusiones, por lo que “son por completo especulaciones, y esa es una muy mala práctica en la que ha incurrido el anterior contralor y el actual”.

El extitular del INE insistió en que quien emitió los comentarios “es un personaje que había sido director y que está encargado del despacho del órgano de control”, toda vez que desde hace más 7 meses la Cámara de Diputados, no designa al contralor, “quien abandonó el cargo para irse al gobierno del Estado de México con Morena”.

“Desde que llegó el licenciado George (excontralor) que hoy despacha como director jurídico del Estado de México, la contraloría ha venido tomando posturas francamente políticas, George hacía comentarios políticos y entonces claramente hay una intencionalidad política detrás de todo esto”, insistió.

“Vemos a un Órgano Interno de Control del INE cercano a una orientación política desde hace años, y la mejor prueba de que el Órgano Interno de Control está sesgado desde que entró el licenciado Jesús George, es que hoy está en el gobierno morenista, y no es una especulación, es realidad”, concluyó.