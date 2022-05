Humberto Moreira ve victoria de Morena en Hidalgo 2 a 1 y no de Viggiano, esposa de su hermano

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés aseguró que en las elecciones de Hidalgo ganará Julio Menchaca Salazar, candidato del partido Morena y Carolina Viggiano, esposa de su hermano Rubén, perderá los comicios dos a uno.

Al reaparecer en público después de varios años de que terminó su gubernatura, en el homenaje de cuerpo presente al exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto en Palacio de Gobierno, el profesor Moreira abordó diversos tópicos e instó a los reporteros a preguntarle de las elecciones en otro Estado “el que se les ocurra”:

“En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca y no se hagan bolas, va a ganar dos a uno, (él) es un hombre honesto, responsable, preparado, bien capacitado, les estoy diciendo las virtudes que tiene”, apuntó.

Aseguró que Menchaca hará un extraordinario trabajo como gobernador.

Además dijo: “Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a los hermanos escoge uno”.

La candidata del PRI al gobierno de Hidalgo, es Carolina Viggiano, esposa del también exgobernador Rubén Moreira Valdés.



Comentó que un grupo de sacerdotes le preguntan qué pueden hacer para apoyar al candidato de Morena y él les dice: pues enciendan una vela y rueguen para que gane las elecciones.

Después comentó: tengo una reunión con un grupo de curas porque andamos viendo la manera de arreglar una iglesia. Y ellos dicen ¿Cómo le pagamos?: pues prendan una vela para que gane Julio Menchaca”, subrayó.



Moreira Valdés mostró su simpatía por Morena y también aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto no se robó la presidencia de México: “él compró la presidencia, yo estaba ahí”, reveló.

Aprovechó para expresar que ya no es parte del PRI y no tiene interés en regresar a la política.

“No estoy en el PRI. El clavillazo me dijo adiós… ¿Cómo se llamaba? Enrique Ochoa. Estaba de presidente Peñita, Enrique Peña. Estás pendiente Peña cuando te vea para reclamarte algunas cosas… traidor, ingrato”.

Moreira criticó la alianza del PRI con el PAN, la cual calificó de “inentendible”.

Así mismo, el exgobernador aseguró que ni el expresidente Felipe Calderón ni el expresidente Peña Nieto lo ayudaron en ninguna exoneración.

“No me hizo ningún favor ni Calderón ni Peña Nieto. Habrá que ver de qué vive Peña Nieto en España, de qué vive Calderón. Yo me la paso trabajando y produciendo como microempresario”, comentó. “Ese par de expresidentes no me ayudaron en nada”, insistió.

Recordó que en 2006 cuando, según dijo, “Calderón se robó la presidencia”, se deslindó de un desplegado de sus compañeros gobernadores del PRI, y a cambio, a sus estados les entregaron millones de pesos.

Al expresidente Calderón lo llamó el “mayor ratero que ha tenido México”. “Hubo un señor que cuando se robó la presidencia, inventa una guerra sin haber tenido la estrategia para combatirla y queremos que se acabe la guerra ahorita”.

Sobre la actual administración federal, consideró que va caminando bien y que existe un avance importante. Pero aprovechó el tema de la inseguridad para señalar al presidente Calderón de ser el culpable de lo que pasa.

“No podemos echarle la culpa (al presidente Andrés Manuel López Obrador) cuando el tema lo arrancó Calderón. Tiene otro método para resolverlo. Es resolver de fondo el problema, abatiendo la marginación y pobreza. Impulsando el desarrollo económico. Que es más tardado sí, que es más efectivo sí”, opinó.

Así mismo, dijo que él puso -sin decir su nombre- a su hermano Rubén Moreira como gobernador de Coahuila. “Aunque se oiga mal, es la verdad, eran las formas del partido”. También lo llamó Caín, al apuntar que cuando entró como gobernador “hizo sus inventos” y corrió a los generales del Ejército.

