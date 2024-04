Giovani Gutiérrez, candidato a la alcaldía Coyoacán por la coalición “Va X la CDMX” sostuvo una reunión con vecinos de la colonia Del Carmen a quienes convocó a informarse, ejercer un voto razonado, y advirtió que los discursos de odio dañan a la sociedad, la dividen y se convierten en heridas difíciles de sanar.

El aspirante del PAN, PRI y PRD a la alcaldía aseguró que en Coyoacán se apoyará a todas y todos los vecinos porque para él, gobernar y ser parte del servicio público es ejercer la función sin diferencias: “quien divide y lleva un discurso de odio, de encono y de división, atenta contra la sociedad”.

“En Coyoacán estamos convencidos de que el gobierno tiene que ser factor de unión y no de división. El gobierno tiene que sumar y no restar. El gobierno tiene que atender por igual y con eficiencia. Quien considere lo contrario, quien piense que generando odio y rencor puede ganar un proceso electoral, solo daña a la sociedad porque es a esa misma sociedad a quien se debe llamar al respeto, al orden y al cumplimiento de la ley. Lo contrario es ser irresponsables en las tareas de gobierno”, dijo.

El candidato aseveró que la administración que encabezó, brindó atención por dos años y medio a los habitantes de Coyoacán con seriedad, responsabilidad, con un ejercicio directo y sin distingos para todas y todos.

“Aquí en Coyoacán no cabe el divisionismo, no cabe el rencor. Esa ha sido una de las lecciones que nos dio la sociedad a todas y todos los políticos en Coyoacán, se gobierna para todos, no para un sector, un grupo o solo para los simpatizantes”, señaló.

Más tarde el candidato se reunió con vecinos de la colonia Prado Churubusco en donde conversó con ellos acerca de su propuesta de gobierno.

